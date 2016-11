Stadtrat fordert Videoüberwachung Die Kontrolle soll helfen, den Vandalismus im Zaum zu halten. Doch nicht jeder hält das Mittel für geeignet.

Für Videoüberwachung in bestimmten Bereichen – Stadtrat Hans-Jürgen Grübler. © Sebastian Schultz

Sauerei in der Strehlaer Stadtmitte: Anfang der Woche haben Unbekannte die Hauswand des Betreuten Wohnens zwischen Badergasse und Lindenstraße mit Hundekot beschmutzt. Dabei kam offenbar auch Pyrotechnik zum Einsatz. Bei der Aktion seien auch Türen und Schlösser verschmiert worden, sagte Stadtrat Detlev Goldbach (CDU). Ein Beutel mit Tierfäkalien landete nach seinen Angaben auch auf einem Balkon. Es sei Anzeige bei der Polizei erstattet worden.

Der Vorfall reiht sich ein in mehrere Vandalismus-Ereignisse in Strehla während der letzten Zeit. Erst am vergangenen Wochenende waren Schilder am „Weg der Lieder“ im Stadtpark von Unbekannten umgeknickt worden (SZ berichtete). Wegen dieser Vorfälle sprach sich Hans-Jürgen Grübler (FWG) für eine Videoüberwachung in bestimmten Bereichen der Stadt aus.

CDU-Stadtrat Heinz Schmitt sagte, die Stadt solle lieber eine Belohnung von 300 bis 400 Euro für Hinweise aussetzen, die zum Ergreifen der Täter führt. Denn oftmals gebe es Zeugen, die sich aber nicht trauen, etwas zu sagen. Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) erklärte: „Machen wir.“ (SZ)

zur Startseite