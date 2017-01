Stadtrat fordert mehr Weihnachtsmarkt

FDP-Stadtrat Lothar Brandau hat sich mit Nachdruck für eine Erweiterung der Freitaler Weihnachtsmärkte ausgesprochen. „Wenn die Märkte gut besucht sind, müssen wir schnell etwas machen“, sagte er in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. „Das sollte nicht behutsam gehen.“

Er bezog sich damit auf einen Artikel in der Sächsischen Zeitung. In diesem hatte die Stadt nach dem Ende der Weihnachtsmärkte Bilanz gezogen. „Die gute Resonanz gibt der Stadtverwaltung natürlich Ansporn, am Konzept des Marktes weiterzuarbeiten“, sagte Rathaussprecher Matthias Weigel damals. „Wichtig ist es, ein gutes Maß für mögliche Neuerungen beziehungsweise Veränderungen zu finden, um nicht das Erfolgsrezept zu verderben oder den Bogen zu überspannen. Schnellschüsse liegen allen Beteiligten nicht im Sinn.“

Für Lothar Brandau ist das „sehr zurückhaltend formuliert“. Er kann sich zum Beispiel vorstellen, den Weihnachtsmarkt auf Schloss Burgk an mehr als den bislang zwei Wochenenden stattfinden zu lassen. Die Stände im Schlosshof waren 2016 am ersten und zweiten Adventswochenende aufgebaut. Zu Stoßzeiten war das Durchkommen schwer. (SZ/win)

zur Startseite