Stadtrat fordert Konzept für Burg Ab Januar wird eine eigene Gesellschaft die Burg Hohnstein bewirtschaften. Darauf soll die Stadt vorbereitet sein.

Die Burg pägt Hohnstein nicht nur im Ortsbild. © Dirk Zschiedrich

Die Stadt Hohnstein soll ein Strategiekonzept für die Burg Hohnstein erarbeiten. Die Burg soll dabei als geschichtliches Denkmal, als Mahnmal und Erinnerungsstätte sowie als touristisches Zentrum der Stadt betrachtet werden. So will es die CDU-Fraktion im Hohnsteiner Stadtrat.

„Wenn wir die Burg verlieren, verlieren wir die Existenzberechtigung der Stadt“, sagt CDU-Fraktionschef Wolf-Dieter Ernicke. Deshalb habe seine Fraktion verschiedene Punkte zusammengetragen, die in dem Strategiekonzept zu berücksichtigen sind. Dazu gehört eine Studie unter dem Aspekt der wirtschaftlichen, touristischen und geschichtlichen Bedeutung der Burg für die Stadt. Die Studie soll auch die stufenweise Sanierung der Burg betrachten. Dazu gehört auch das Nutzen von Fördermitteln von Bund, Land und EU wie auch anderer Förderquellen. Außerdem soll ein Tourismuskonzept erarbeitet werden, welches die elementare Bedeutung der Burg für Hohnstein und die Umgebung zum Gegenstand hat. Das eigene Strategiepapier soll dann dem Konzept des Landkreises gegenübergestellt werden. Die Fraktionen im Stadtrat stimmten dem Vorschlag der CDU-Fraktion zu. Lutz Hentschel (UWV) sagte, dass es gut sei, einen zweiten Standpunkt zu haben, gab aber gleichzeitig zu bedenken: „Ich werde mich in keine Spirale begeben, wo die Stadt Stück für Stück mehr Geld investieren und die Burg übernehmen muss.“ UWV-Fraktionsvorsitzender Steffen Fischer hält eine eigene Studie für richtig, um beisteuern zu können, was für Hohnstein wichtig ist und was man sich leisten könne. Stephan Thunig (CDU) will damit ein Zeichen setzen, damit man im Landratsamt sieht, dass sich die Stadt auch Gedanken gemacht hat.

Neben dem Antrag zum Strategiekonzept gibt es bereits einen vom Stadtrat im März gefassten Grundsatzbeschluss, den die Fraktion Unabhängige Wählervereinigung/Die Linke eingebracht hatte. Der besagt, dass der Bürgermeister einen Verkauf der Burg ablehnt und sich dafür einsetzen soll, dass sie in öffentlicher Hand bleibt. Landkreis und Freistaat sollen in Erhalt und Betrieb der Burg investieren.

zur Startseite