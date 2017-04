Stadtrat entscheidet über Investitionen Zu den größten Projekten zählt die Sanierung der Turnhalle an der Sebnitzer Oberschule.

Am Mittwoch wird der Sebnitzer Stadtrat über den Nachtragshaushalt für 2017 abstimmen. © Steffen Unger

In seiner Sitzung am Mittwochabend stimmt der Sebnitzer Stadtrat über den Nachtragshaushalt für 2017 ab. Darin sind aktuelle Änderungen zum gültigen Doppelhaushalt 2016/2017 enthalten. Zu den größten Investitionen zählen die Sanierung der Turnhalle an der Oberschule „Am Knöchel“ sowie eine neue Heizungsanlage plus energetische Sanierung für das Goethe-Gymnasium, welche über das Investkraftprogramm gefördert werden. Für neue LED-Beleuchtung fürs Gymnasium soll der Auftrag in der gleichen Sitzung vergeben werden. Des Weiteren stehen diverse Grundstücksverkäufe auf der Tagesordnung. (SZ/dis)

Öffentliche Sitzung des Sebnitzer Stadtrats am 26. April, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses.

zur Startseite