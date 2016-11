Stadtrat entscheidet über Denkmal Der Verkauf des Denkmals auf der Königsbrücker Straße ist zu einem Politikum geworden. Nun fällt die Entscheidung.

Am Donnerstag entscheidet sich, wer die einstige Arbeitsanstalt in der Königsbrücker Straße 117a/119 bekommt. Nach jahrelangem Stillstand gibt es nun gleich zwei Interessenten. Das Dresdner Unternehmen Palasax, das derzeit die Bienertmühle sanieren lässt, hat bei einer Ausschreibung der Stadt das Höchstgebot von 2,7 Millionen Euro abgegeben – rund 1,5 Millionen Euro mehr als das Denkmal laut Gutachten wert ist. Palasax plant dort Wohnungen sowie Büros. Drei Varianten hat das Unternehmen erarbeitet. Der Verein Elixir hat sich hingegen nicht an dem Verfahren beteiligt.

Denn die Mitglieder hoffen auf einen Erbpachtvertrag mit der Stadt, um ein interkulturelles Zentrum mit Wohnungen für Dresdner, Migranten und Flüchtlinge einzurichten. Am Donnerstag entscheidet nun der Stadtrat darüber, ob das Grundstück an Palasax verkauft wird. Entscheidungsträger wird voraussichtlich die SPD-Fraktion sein. Während Grüne und Linke geschlossen gegen den Verkauf stimmen wollen, ist sich die Partei noch uneins. Einige Politiker haben rechtliche Bedenken, gegen den Verkauf zu stimmen.

Die Sitzung des Stadtrats findet ab 16 Uhr im Plenarsaal des Neuen Rathauses statt und ist öffentlich zugänglich. (SZ/sag)

zur Startseite