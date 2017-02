Stadtrat entscheidet über Bauhofscheune

Der Sebnitzer Stadtrat soll am Mittwochabend im zweiten Anlauf über den Verkauf der ehemaligen Bauhofscheune in Saupsdorf abstimmen. Das Thema stand bereits in der vergangenen Sitzung im Januar auf dem Plan, wurde dann aber auf Antrag der CDU-Fraktion kurzfristig wieder von der Tagesordnung genommen. Es gebe noch erheblichen Beratungsbedarf, erklärte CDU-Fraktionschef Ernst-Udo Radke zur Begründung. Sämtliche Stadträte waren für die beantragte Vertagung, einzig Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) hatte dagegen gestimmt. Ob die Stadtverwaltung die offenbar bestehenden Unklarheiten zwischenzeitlich ausräumen konnte, wird sich bei der Abstimmung am Mittwochabend zeigen.

Weitere Themen der Stadtratssitzung sind unter anderem eine Erweiterung des Fördergebiets Stadtumbau Ost sowie der Entwurf für die künftige Gestaltung des Dorfplatzes am ehemaligen Mittelndorfer Gasthof, der in den vergangenen Monaten abgerissen wurde. (SZ/dis)

Öffentliche Sitzung des Sebnitzer Stadtrats am 15. Februar um 18 Uhr im Rathaus, Kirchstraße 5, Sebnitz.

zur Startseite