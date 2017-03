Stadtrat billigt kleines Wohngebiet

Ein privater Investor will am Oberteich in Hirschbach bis zu drei Einfamilienhäuser errichten. Dazu muss er aber erst Baurecht schaffen. Der Glashütter Stadtrat unterstützt ihn dabei und billigte in der jüngsten Sitzung die dafür notwenige Satzung. In dieser sind auch Vorgaben gemacht worden, an die sich der Investor halten muss. Dort heißt es unter anderem, dass als Dachform nur Sattel- oder Walmdächer zugelassen sind. „Die Dachneigung muss mindestens 30 Grad betragen“, heißt es dort.

Mit dem Beschluss wird die Baufläche dem sogenannten Innenbereich zugeschlagen. Planerisch spricht aus Sicht der Stadt nichts dagegen. Denn die geplanten Häuser fügen sich in die Nachbarbebauung ein. Das Baugebiet runde „die bestehende Ortslage städtebaulich“ ab, hieß es zur Begründung. (SZ/mb)

