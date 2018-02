Stadtrat bewegt hohe Geld-Beträge

Neben Immobilien-Angelegenheiten und der Vorstellung des Entwurfs des städtischen Haushalts für 2018 bildet die Vergabe von Bauaufträgen einen Schwerpunkt der Sitzung des Bernsdorfer Stadtrates, die am morgigen Donnerstag um 18.30 Uhr im Rathaus-Saal beginnt. So soll entschieden werden, welche Firma Dachdeckerarbeiten an der Sporthalle in Wiednitz realisieren soll. Außerdem erfolgt die Auftragsvergabe für die Heizungssanierung und Sanitärleistungen im Sozialgebäude auf dem Wiednitzer Sportplatz. Die Sitzung ist öffentlich. Zu Beginn können Bürger Fragen stellen. (rgr)

