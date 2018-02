Stadtrat bestätigt Straßenbaupläne Der Ausbau von Rabenauer und Pesterwitzer Straße sowie der Schachtstraße in Freital steht fest.

Freital plant drei große Straßenbauvorhaben. © dpa

Freital. Freital steckt in diesem Jahr viel Geld in seine Straßen. Geplant sind drei große Bauvorhaben. Das beschloss der Stadtrat auf seiner Februar-Sitzung.

So wird die Pesterwitzer Straße zwischen der Hausnummer 3 und der Zöllmener Straße auf 550 Meter Länge grundhaft erneuert. Beidseitig entstehen Längsparkplätze und Fußwege. Gebaut werden zwei Überquerungen. Im Zuge der Arbeiten ist geplant, auch die öffentliche Beleuchtung zu erneuern. Versorgungsunternehmen beteiligen sich mit der Verlegung von Rohren zur Breitbandversorgung sowie von Stromkabeln. Der Gesamtinvestitionsbedarf beträgt etwa 1,1 Millionen Euro, die Stadt rechnet mit 650 000 Euro Fördermitteln. Gebaut wird in mehreren Abschnitten in diesem und im kommenden Jahr.

Die Rabenauer Straße soll auf 790 Meter Länge zwischen Hainsberger Straße und Ortsausgang ausgebaut werden. In den Kurven wird die Straße verbreitert. Bergab entsteht ein Radstreifen. Beidseitig werden die Fußwege erneuert, wobei der Fußweg bergauf auch Radfahrern Platz bieten soll. Rund 300 Meter nach der Hainsberger Straße wird eine Mittelinsel angelegt. In Höhe der Tulpenstraße soll eine Fußgängerampel errichtet werden. Die Bushaltestellen werden behindertengerecht ausgebaut. Die Baukosten liegen bei 2,4 Millionen Euro, bis 2020 soll alles fertig sein.

Noch ein Millionen-Projekt wird die Schachtstraße. Sie wird dieses Jahr auf 245 Metern zwischen Dresdner Straße und Baumarkt ausgebaut. Beidseitig werden Fußwege und Einfahrten erneuert, rechts in Fahrtrichtung Baumarkt entsteht zudem ein Parkstreifen. Im Zuge der Maßnahme ist bis Mitte 2019 auch die Fertigstellung einer Zufahrtsstraße entlang des Bahndamms zum Technologiezentrum geplant. Die Baukosten betragen 1,25 Millionen Euro. Die Stadt rechnet mit Fördermitteln von rund 960 000 Euro.

