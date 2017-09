Stadtrat bestätigt neuen Abwasserchef Ralf Strothteicher hat sich als technischer Leiter über Jahre bewährt. Jetzt will er als Geschäftsführer neue Ideen bei der Stadtentwässerung umsetzen.

Ralf Strothteicher freut sich nicht nur über schnellen Bau, sondern auch über seinen neuen Posten. © Rene Meinig

Dresden und damit das Abwassersystem werden wachsen. Das gesamte Kanalnetz wird weiter flutsicher ausgebaut und das Abwassernetz sowie das Klärwerk sollen künftig auch bei Stromausfall funktionieren. Das sind nur einige Aufgaben, die Ralf Strothteicher lösen will. Der Stadtrat hat den bisherigen Technikchef der Stadtentwässerung Dresden am Donnerstagabend als technischen Geschäftsführer des Unternehmens bestätigt. Der 54-Jährige vertritt damit den Mehrheitsgesellschafter Stadt. Als kaufmännische Geschäftsführerin ist Gunda Röstel nach der Privatisierung 2004 von der Gelsenwasser AG eingesetzt worden, die 49 Prozent der Anteile hält.

Strothteicher übernimmt den Posten von Johannes Pohl. Der 65-Jährige hatte die Stadtentwässerung aufgebaut und war Ende 2016 in den Ruhestand verabschiedet worden. „Herausforderungen reizen mich schon immer“, sagt der neue Geschäftsführer. Vor allem mache ihm die Vielfalt der Aufgaben Spaß. Er ist im westfälischen Münster aufgewachsen und hat ein Studium zum Bauingenieur absolviert. Dabei spezialisierte er sich auf Siedlungswasserwirtschaft für Klärwerke und Kanäle. Danach arbeitete der Experte als Abwasserplaner, Niederlassungsleiter eines Ingenieurbüros und Projektmanager in Berlin. 2005 setzte ihn Gelsenwasser als technischen Leiter der Stadtentwässerung ein.

„Ich war kaum hier, da kam das Frühjahrshochwasser 2006“, blickt er zurück. Damals brach am Käthe-Kollwitz-Ufer der Altstädter Abfangkanal ein, entstand ein Krater von Einfamilienhausgröße. Aber diese und viele weitere Herausforderungen meisterte der Technikchef. In der Funktion war er für 270 Mitarbeiter und jährliche Investitionen von bis zu 30 Millionen Euro zuständig. Unter seiner Leitung wurden das Kanalnetz und das Klärwerk Kaditz weiter saniert und ausgebaut. „Wir haben sehr hoch motivierte Mitarbeiter. Es macht mir Spaß, in diesem Umfeld zu arbeiten.“

Mit seiner Frau und zwei erwachsenen Kindern wohnt er in Radebeul. In seiner Freizeit treibt Strothteicher gern Sport. So spielt er von Kindesbeinen an Fußball, heute in der Betriebsmannschaft der Firma. Kraft schöpft er aber auch beim Radfahren oder beim Windsurfen auf der Ostsee.

zur Startseite