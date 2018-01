Stadtrat besetzt Ausschüsse neu Die Fraktionen entsenden ihre Vertreter in zwei wichtige Gremien. Die CDU hatte das ursprünglich anders geplant.

Altenberg. Durch den Tod eines Fraktionsmitgliedes der Freien Wähler im Altenberger Stadtrat im vergangenen Jahr kam es zu Kräfteverschiebungen bei der Besetzung von Ausschüssen. Denn der Nachfolger Mario Nitschke, der für die Bärensteiner Wählervereinigung nachrückte, wollte sich nicht wie sein Vorgänger den Freien Wählern Altenberg anschließen, übrigens auch keiner anderen Fraktion. Dadurch verloren die Freien Wähler im Verwaltungsausschuss und im Ausschuss für Umwelt und Technik einen Sitz an die CDU-Fraktion. Diese wollte das fraktionslose Mitglied Nitschke stärker in die Parlamentsarbeit einbinden und ihm die Möglichkeit geben, in beiden Gremien mitzuarbeiten. Darauf konnten sich die Stadträte aber nicht einigen. Es darf bei so einem Verfahren nicht eine Gegenstimme geben, erläuterte Oberamtsrat Reiner Fischer. Das war aber nicht der Fall. Damit war die Einigung gescheitert, sodass der ursprünglich gefasste Beschluss in der darauffolgenden Sitzung wieder aufgehoben werden musste und noch einmal die Besetzung der beiden Ausschüsse auf die Tagesordnung kam.

Nunmehr benannten die Fraktionen im Stadtrat die Mitglieder aus ihren Reihen. Das wurde im Stadtrat dann auch so beschlossen. Damit sitzen im Verwaltungsausschuss für die Freien Wähler Eckhard Sommerschuh (Vertreter ist Andreas Büttner), Ingo Rümmler (Silvio Kästner), Silvio Nitschke (Michael Gödiker), Theodor Schulze (Bernd Liebscher), Reiner Hubald (Tino Hauffe). Die CDU-Fraktion entsandte Bernd Greif (Roy Greif), Kay Hardelt (Lutz Brückner), Uwe Stephan (Rolf Kadner) und Mathias Wolf. Seine Vertretung bleibt unbesetzt. Für die Fraktion der Linkspartei ergab sich keine Änderung, sodass weiterhin Sabine Schilka (Inis Röpke) vertreten ist. Der Vorsitzende ist unverändert Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler), ebenso im Ausschuss für Umwelt und Technik. Auch dieses Gremium ist jetzt wieder komplett.

Die Freien Wähler sind vertreten mit Andreas Büttner (Eckhard Sommerschuh), Silvio Kästner (Ingo Rümmler), Bernd Liebscher (Theodor Schulze), Tino Hauffe (Reiner Hubald), Michael Gödiker (Silvio Nitschke). Die CDU benannte Mathias Wolf (Uwe Stephan), Lutz Brückner (Kay Hardelt), Roy Greif (Bernd Greif) und Rolf Kadner. Auch er hat keine Vertretung, der Platz wurde nicht besetzt. Bei der Fraktion der Linkspartei bleibt alles beim Alten. In das Gremium wurde Lutz Marschner entsandt, Inis Röpke vertritt ihn.

Im Verwaltungsausschuss sowie Ausschuss für Umwelt und Technik werden alle wichtigen Entscheidungen, die der Stadtrat treffen soll, vorberaten und diskutiert. Die Gremien geben dann eine Empfehlung ab. In aller Regel folgt das Parlament den Vorentscheidungen.

