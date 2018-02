Stadtrat beschließt Sanierung für Zechelsweg Über 300 Meter der Straße in Freital werden saniert. Die Arbeiten dauern bis Mitte nächsten Jahres.

Das Granitpflaster auf dem Zechelsweg wird erneuert. © Archiv: Füssel

Freital. Der Zechelsweg in Freital-Deuben kann in diesem Jahr saniert werden. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einem entsprechenden Plan der Stadtverwaltung zugestimmt.

Beim Zechelsweg handelt es sich um eine Anliegerstraße. Sie ist in sehr schlechtem Zustand. Geplant ist es, die Straße bis Mitte 2019 auf 310 Metern zwischen den Hausnummern 11 bis 46 zu sanieren. Die Fahrbahn wird mit Granitpflaster erneuert. Unter anderem wegen des starken Gefälles ist der Einbau von Asphalt nicht möglich. Eine Ausnahme bildet eine Wendefläche, die eine neue Asphaltdecke erhält. Am Bauvorhaben beteiligen sich der Abwasserbetrieb mit einer teilweisen Auswechslung des Mischwasserkanals und der Erneuerung von Hausanschlüssen sowie die Freitaler Strom und Gas mit der Umverlegung von Gasleitungen, Kabeln und der Verlegung von Leerrohren. Die Kosten werden auf 445 000 Euro geschätzt. Die Stadt erwartet rund 280 000 Euro Fördermittel.

Wann genau die Arbeiten beginnen, steht noch nicht fest und hängt von der Zusage der Fördermittel ab. (SZ)

zur Startseite