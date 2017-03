Stadtrat beschließt neue Woba Während die Politiker streiten, werden bereits Sozialwohnungen geplant. Im Stadtrat gab es Abstimmungschaos.

Die Stesad plant sozialen Wohnungsbau wie hier in der Ulmenstraße in Leuben. © Visualisierung: Stesad

Die ersten Wohnungen der neuen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt sind längst in der Planung. Für ein Grundstück an der Ulmenstraße in Leuben gibt es bereits Visualisierungen, wie es mal aussehen soll: unspektakulär, aber nach den Vorgaben für sozialen Wohnungsbau. Doch bis die neue Woba mit ihrer Arbeit anfangen kann, wird es noch eine Weile dauern.

Im Stadtrat wurde am Donnerstagabend die Zerrissenheit der Mehrheit aus Linken, Grünen und SPD deutlich. Um genau 20 Uhr war die neue Woba abgelehnt, zehn Minuten später wurde die Gründung dennoch beschlossen. Grund dafür war, dass es zwischen den eigentlichen Partnern zum offenen Streit um die Rechtsform kam. Die SPD wollte kurz vor knapp von einer GmbH & Co. KG zu einer GmbH umschwenken. Zuvor hatte die Verwaltung eine externe Kanzlei beauftragt, die beste Form herauszufinden. Das verschlang satte 227 500 Euro, erklärte Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) auf Anfrage von Linke-Stadtrat Tilo Kießling. Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass eine GmbH & Co. KG am besten geeignet ist.

Bereits in der aktuellen Stunde zum sozialen Wohnungsbau, zu Beginn der Sitzung, wurde der Zoff bei Rot-Grün-Rot deutlich. „Wir wollen die Gründung, aber nicht zu jedem Preis“, erklärte Grünen-Fraktionschef Thomas Löser. „Ein Partner will eine grundlegende Änderung“, zischte der erste Pfeil in Richtung SPD. Linke-Fraktionschef André Schollbach nannte das Verhalten der SPD „befremdlich“. „Auf diese Weise kann man keine Großstadt regieren.“ So würden keine Wohnungen gebaut.

In der eigentlichen Debatte zur Woba wurde es dann noch deutlicher. „Ist das nicht ein Spiel mit dem Feuer, als Geburtshelfer diejenigen einzusetzen, die abtreiben wollen?“, fragte Michael Schmelich (Grüne) in Richtung SPD. Deren Änderungsantrag stimmten am Ende CDU, FDP, AfD und die zwei NPD-Stadträte zu. „Wir spielen nicht mit dem Feuer“, verteidigte sich SPD-Fraktionschef Christian Avenarius. Er sehe Vorteile in der GmbH, die sich langfristig auswirken. Sie sei zudem flexibler. Bei dem anderen Modell gibt es vor allem Steuerersparnisse. Unter anderem, weil für Grundstücke, die die Stadt in die Woba einlegt, keine Grunderwerbssteuer gezahlt werden muss.

Nach der Abstimmung, die für die Änderung der SPD ausging, wurde die Woba zunächst komplett abgelehnt. Da der Rat immer über den Bericht des zuständigen Ausschusses abstimmt, wird, wenn dieser abgelehnt wird, erneut über die eigentliche Vorlage abgestimmt. So erhielt die Woba-Gründung durch die Hintertür doch noch eine Mehrheit. Außerdem wurde auf Antrag der Grünen beschlossen, dass der zweite Geschäftsführer, der von der Stadt gestellt wird, an die Beschlüsse des Rates gebunden ist. Damit soll der Einfluss der Stadt gewahrt bleiben. Dazu wird für mindestens zehn Jahre untersagt, dass aus der Woba Gewinne für die Stadt abgezogen werden können. Und die niedrigen Mieten sollen dauerhaft so bleiben.

Bis 2019 sollen in den ersten Schritten rund 2 500 Wohnungen entstehen. Ziel ist, dass die Mieten bei 5,85 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter liegen. Die Stadt bringt Grundstücke und Geld im Wert von genau 42,86 Millionen Euro in die Woba ein. Im Herbst soll die formale Gründung dann endgültig erfolgen.

