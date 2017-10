Stadtrat beschließt Flächennutzungsplan In Wilsdruff wurde die größte Änderung seit 13 Jahren beschlossen. Die neuen Pläne sind öffentlich einsehbar.

Der Stadtrat legt einen neuen Flächenutzungsplan vor. © Oberthür

Der Wilsdruffer Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag in Braunsdorf die seit 2004 größte Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Wilsdruff und aller Ortsteile beschlossen. Ab November sollen die neuen Pläne im Rathaus nochmals für einen Monat ausgelegt und im Amtsblatt veröffentlicht werden.

Der Änderung zugrunde liegt eine Neuberechnung des Flächenbedarfs durch das Dresdner Planungsbüro Bothe. Die erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadt Dresden und anhand aktueller Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerungszahlen in der Region. Die Prüfung ergab einen Bedarf von 26,84 Hektar für Wohnbebauung und damit eine Reduzierung um rund 30 Hektar. Dem folgend wurden die Bauflächen von 52,8 Hektar auf 26,43 Hektar reduziert. Dennoch gibt es neu ausgeschriebene Flächen. Zum Beispiel am Wasserberg in Grumbach und am Kirschberg in Wilsdruff.

Für Unmut unter einigen Gästen sorgte der Wegfall einer vormals als Bauland ausgewiesenen Fläche in Braunsdorf, die die Besitzer bebauen wollen. Bürgermeister Ralf Rother (CDU) verwies darauf, dass die Fläche ohne die Kooperation einiger Anlieger derzeit nicht zu erschließen ist, da die Breite der Straße dies nicht zulasse. (hhe)

