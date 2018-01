Stadtrat berät zum Einkaufszentrum Zum Bauvorhaben in Ebersbach-Neugersdorf soll am Montag ein Beschluß über den Bebauungsplan gefasst werden.

In Ebersbach soll ein weiteres Einkaufszentrum gebaut werden, dass dann in Konkurrenz zu Aldi tritt. © Matthias Weber

Ebersbach-Neugersdorf. Wie geht es weiter mit dem Bauvorhaben an der Goethestraße und am Unteren Kirchweg in Ebersbach? Einen Zwischenbescheid gibt es dazu am Montag, wenn der Stadtrat von Ebersbach-Neugersdorf über die Änderung des Bebauungsplanes beschließen soll. Ein Investor aus München plant dort die Errichtung eines neuen Einkaufszentrums. Der Stadtrat wird sich außerdem mit kommunalen Unternehmen befassen. Es geht unter anderem um Mitglieder für die Aufsichtsräte des Ebersbacher Wohnungsunternehmens (EWU) und der Stadtwerke Oberland (SWO). Auch über die Fortführung des Qualifizierungsprojektes „Biwaq“ beschließt der Stadtrat, indem für den vierten Bildungsdurchgang „Produktionsabläufe in der Holz-, Kunststoff- und Metallverarbeitung“ der Auftrag an ein Bildungsunternehmen vergeben wird. Die Sitzung des Stadtrates ist wie immer öffentlich. (szo)

Stadtratssitzung Ebersbach-Neugersdorf am 29. Januar, im Stadtsaal des Rathauses in der Weberstraße 22 in Ebersbach. Beginn ist 19 Uhr.

zur Startseite