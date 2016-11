Stadtrat befasst sich mit Geld In den Kamenzer Haushalt für 2017 spielen auch Kita-Beiträge und die Straßenbau-Umlagen hinein.

© dpa

Mit einer langen Tagesordnung müssen sich die Stadträte am Mittwoch, dem 2. November, ab 17 Uhr während ihrer nächsten öffentlichen Sitzung auseinandersetzen. Dabei geht es mehrfach um viel Geld. So steht nochmals der Entwurf der Haushaltsplanung für 2017 mit mittelfristiger Finanzplanung zur Debatte. Das etwa 25 Millionen Euro schwere Papier wird in Erträgen und Aufwendungen nicht ganz ausgeglichen sein, dies aber im Rahmen des zulässigen. Wichtigstes Investitionsvorhaben ist der Beginn des Schulstandortumbaues. Unmittelbar hinein ins umfangreiche Zahlenwerk spielt auch die geplante Erhöhung der Elternbeiträge für Kita und Horte ab 1. Januar. Sie soll nun deutlich moderater ausfallen, als noch im August geplant. Auch eine bürgerfreundlichere Straßenausbaubeitragssatzung ist vorgesehen.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist der Fortgang der Leitbilddebatte in der Lessingstadt. Hier ist eine verstärkte Bürgerbeteiligung angesagt, die auch durch die mögliche Einrichtung eines Beteiligungsportals auf der Homepage der Stadt befeuert werden soll. Zur Wiederöffnung der Fichtestraße wollen die Räte eine Einwohnerversammlung beschließen. (SZ)

zur Startseite