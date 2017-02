Stadtrat befasst sich mit Abriss Herrenmode Die Abbrucharbeiten für das Gebäude in Seifhennersdorf sollen jetzt vergeben werden.

Die ehemalige Herrenmode-Fabrik in der Rosa-Luxemburg-Straße 15 soll abgerissen werden. © SZ/Holger Gutte

Nach mehreren Anläufen ist es nun so weit. Das riesige Fabrikgebäude der ehemaligen Herrenmode in der Rosa-Luxemburg-Straße 15 in Seifhennersdorf wird abgerissen. Die Stadträte sollen auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend dafür den Auftrag an ein Unternehmen vergeben. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch der Kauf von zwei Hausmeisterfahrzeugen sowie notwendige Reparaturen am „Waldbad Silberteich“. Außerdem liegt den Abgeordneten eine Beschlussvorlage für die Vergabe einer Grundüberholung der Atemschutzgeräte für die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr von Seifhennersdorf vor. Zudem sollen die Ergebnisse der Breitbandstudie vorgestellt werden.

Die Stadtratssitzung ist öffentlich und beginnt am Donnerstagabend, um 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses. Zu Beginn haben die Einwohner dabei wieder die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen direkt an die Bürgermeisterin oder an die Stadträte zu wenden. (SZ/hg)

