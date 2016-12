Stadträte wollen sich mehr Geld geben Die Entschädigung für die Freizeit-Politiker wurde lange nicht erhöht – künftig soll dies jedes Jahr geschehen.

Sie sind ehrenamtliche Politiker, entscheiden über den Haushalt, der derzeit rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr beträgt, oder 2006 den milliardenschweren Verkauf der Woba. Nun wollen sich die Stadträte mehr Geld für ihre Tätigkeit geben. „Realistisch betrachtet ist das ein Halbtagsjob, vor allem, wenn man Funktionen hat, die zusätzlichen Aufwand bedeuten“, erklärt Thomas Löser, Fraktionschef der Grünen.

Konkret geht es darum, dass jeder Stadtrat generell 500 Euro statt bisher 400 Euro im Monat erhält. Dazu kommen Sitzungsgelder, Zulagen für Fraktionschefs und so weiter. Eine Beispielrechnung: Ein Stadtrat, im Hauptberuf Angestellter, sitzt in zwei Ausschüssen und muss einmal im Monat zur Fraktionssitzung und in den Stadtrat. Er soll künftig 770 Euro im Monat erhalten und hatte bisher 522,50 Euro.

Der finanzielle Anreiz steigt, wenn man Verantwortung übernimmt: Fraktionschefs sollen künftig 300 Euro statt bisher 100 Euro im Monat erhalten. Auch beruflich Selbstständige, die im Stadtrat sitzen, werden zukünftig höher entschädigt. Deren Sitzungsgeld steigt von 90 Euro auf 120 Euro. Außerdem ist geplant, dass die monatliche Pauschale, das Sitzungsgeld und die Pauschalen für Ortschaftsräte automatisch zum 1. Juli erhöht werden, entsprechend der Tariferhöhung im öffentlichen Dienst. Eine ähnliche automatische Anpassung gibt es auch im Landtag. Die Abgeordneten dort sind Berufspolitiker und erhalten rund 5 500 Euro als Diät, dazu gibt es eine Aufwandspauschale und Pauschalen für persönliche Mitarbeiter.

Das will Löser nicht miteinander vergleichen. „Es geht um eine maßvolle Anpassung. Denn jeder soll die Möglichkeit haben, sich politisch zu engagieren.“ Deshalb soll es auch mehr Geld für Ortschaftsräte geben. Es gehe um die „Stärkung der demokratischen Elemente“. „Die lokalen Vertreter der Bürger müssen arbeitsfähig sein“, so Löser. Die Erhöhung sei eine Art Inflationsausgleich und nicht zu viel.

Den entsprechenden Antrag dazu haben nun CDU, Grüne, SPD und FDP eingebracht. Die Linke hat nicht mit unterschrieben. Es gebe noch Details zu klären, um mögliche rechtliche Bedenken auszuräumen, hieß es von dort. Grundsätzlich sei aber auch die Linke nicht gegen eine Erhöhung. Zuletzt wurde die Entschädigung für Stadträte im Jahr 2000 erhöht. Zwischenzeitliche Versuche, diese nach oben zu schrauben, scheiterten. Nun muss der Stadtrat selber im kommenden Jahr darüber entscheiden. (SZ/awe)

