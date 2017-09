Stadträte stoppen Kita-Privatisierung Neun Kindereinrichtungen in Bischofswerda bleiben in Trägerschaft der Stadt.

© Symbolbild: dpa

Die Pläne, die städtischen Kindereinrichtungen in Bischofswerda in freie Trägerschaft zu geben, sind vom Tisch. Mit den Stimmen von Bürger für Bischofswerda (BfB), Linke und SPD beschloss der Stadtrat am Dientag, die Prüfung einer Ausgliederung zu beenden. Alle drei Fraktionen hatten im Juni dafür einen gemeinsamen Antrag eingebracht.

„Die den Stadträten von der Verwaltung vorgelegten Zahlen und Fakten sowie eine große Zahl eigener Recherchen stellten klar, dass Einsparungen nur durch Lohnkürzungen bei den Mitarbeitern zu erreichen sind“, heißt es darin. Die drei Fraktionen werden keinen Maßnahmen zustimmen, die zu Gehaltseinbußen dieser Mitarbeiter führen“.

Eine mögliche Übergabe der Kitas an freie Träger kam im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf die Agenda. Stadträte der CDU und ein FDP-Abgeordneter sprachen sich auch jetzt dafür aus zu prüfen, in wieweit dadurch Einsparungen für die Stadt möglich sind. (SZ)

