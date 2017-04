Stadträte stellen sich hinter Vonovia Der Vermieter will in der Pirnaischen Vorstadt fünf Häuser bauen. Anwohner protestieren, der Stadtrat ist gespalten.

Im Streit um die geplanten Neubauten zwischen Grunaer und Pillnitzer Straße stärken CDU und SPD der Vonovia den Rücken. „Für mich ist das keine flächendeckende Revolte“, sagt der wohnungspolitische Sprecher der CDU, Ingo Flemming, zu einer Petition, die knapp 50 Anwohner unterzeichnet haben. Sie protestieren dagegen, dass für die Wohnhäuser Grünflächen verschwinden. „Wir können der Vonovia dankbar sein, dass sie die Gelegenheit nutzt, die Stadt an dieser Stelle zu verdichten, und mit mehr Wohnungen steigenden Mieten entgegenwirkt.“

Die SPD will sich zwar nicht in den Streit zwischen Stadtverwaltung, Vonovia und Anwohnern einmischen. Allerdings, so Stadtrat Peter Bartels, werden die Sozialdemokraten die Pläne des Wohnungsunternehmens auch nicht mit einer Veränderungssperre für das Areal durchkreuzen. Für spätere Bauvorhaben in dem Gebiet werde man vorschlagen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Allgemein brauche Dresden weiteren Wohnungsbau. Das Areal sei dafür im besonderen Maße geeignet. Die Linke fordert dagegen, die Pläne zu überarbeiten. „Es wurde außer Acht gelassen, dass Nachverdichtungen in der Innenstadt behutsam und mit Rücksicht auf Anwohner vorgenommen werden müssen“, so Stadtrat Tilo Wirtz. (SZ/sr)

