Stadträte sollen neutral bleiben Die Linke will Rechtsanwälte im Rat zur Unabhängigkeit verpflich- ten und mehr Bürgermitsprache.

Die Meißner Stadträte. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Die Fraktion der Partei Die Linke im Stadtrat sowie Kommunalpolitiker aus anderen Parteien haben eine Diskussion zur Arbeit des Meißner Kommunalparlaments auf den Weg gebracht. In einem der SZ vorliegenden Schreiben an ihre Kollegen regen die Linken an, dass die Rechtsanwälte in den Reihen des Stadtrates künftig nicht mehr im Auftrag dritter Parteien – wie zum Beispiel von Unternehmen – Ansprüche und Interessen gegen die Stadt geltend machen dürfen.

Hinter dem Vorstoß stehen Bedenken, dass die Rechtsanwälte in einem solchen Fall über Insider-Wissen aus ihrer Tätigkeit als Stadträte verfügen könnten. Betroffen von einem solchen Verbot wären die Anwälte Winnie Behnisch (CDU), Romy Creutz (CDU), Falk Werner Orgus (CDU) sowie Wolfgang Tücks (ULM).

In einem zweiten Punkt wird nach dem Beispiel anderer Städte im Kreis vorgeschlagen, sachverständige Bürger zu den Ausschüssen sowie Stadtratssitzungen hinzuziehen. Ihr Fachwissen soll helfen, die Arbeit des Kommunalparlaments weiter zu verbessern. Sie sollen mit beraten und Ideen einbringen, aber letztlich bei den entscheidenden Beschlüssen nicht mit abstimmen dürfen. (SZ/pa)

zur Startseite