Stadträte planen Treffen mit Rad AG

In der Diskussion um einen sicheren Radweg auf der Dresdner Straße hat sich nun auch die Fraktion der Freien Wähler zu Wort gemeldet. „Handlungsbedarf sehen wir in der Art, dass jetzt bestehende Wege auf und an der Dresdner Straße so zusammengefügt werden, dass ein geschlossener Radweg entsteht“, sagt Fraktionschef Frank Gliemann. Dabei werde es verschiedene Lösungen geben müssen. Ein Radstreifen sei eine Variante. Wichtig sei, dass bestehende Gefahrenpunkte im Radwegenetz beseitigt werden.

Zu diesem Thema will die Fraktion nun Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Radverkehr zur nächsten öffentlichen Fraktionssitzung am 1. November im Gasthaus „Zur Linde“ einladen. (SZ/win)

