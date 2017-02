Stadträte lehnen Woba-Gründung ab Weil die Grünen sich enthalten, haben zwei Ausschüsse gegen die neue Gesellschaft gestimmt. Angeblich gehe es so schneller.

Seit 2014 wird die neue Woba geplant. © Archivbild: N. Millauer

Die Gründung der neuen Wohnungsbaugesellschaft entwickelt sich zu einer endlos erscheinenden Posse. Jetzt wurde die Vorlage von den Räten im Bau- und im Sozialausschuss abgelehnt. Die Mehrheit aus Linken, Grünen und SPD war keine, weil die Grünen sich enthalten haben.

Dabei plant die rot-grün-rote Mehrheit seit 2014 die neue Woba. Immer wieder kam es zu Verzögerungen. Die Linke hatte für die Gründung ein beschleunigtes Verfahren durchgesetzt, damit endlich entschieden werde. Diesen Plan machten zunächst Grüne und SPD zunichte, vertagten das Thema im Januar.

Der Grund lautet: zu viele offene Fragen. Grünen-Finanzexperte Michael Schmelich hatte bereits damals einen Katalog mit elf Fragen vorgelegt, die die Verwaltung dazu beantworten solle. Im Wesentlichen geht es darum, welche Gesellschaftsform am besten gewählt werden solle, Steuerfragen, die finanzielle Ausstattung und die mögliche Förderung. Die Antworten liegen noch nicht vor. „Solange die offenen Fragen nicht geklärt sind, gibt es von uns keine Zustimmung“, sagt Schmelich. Es sei aber zugesagt, dass diese bis Montag vorliegen. Dann tagt der Finanzausschuss dazu.

„Unsere Enthaltung beschleunigt das Verfahren“, erklärt Schmelich. Denn wenn die Räte in den Ausschüssen das Thema erneut vertagt hätten, bis die Fragen beantwortet sind, könne der Stadtrat erst im April statt im März endgültig darüber abstimmen. Sollten die Antworten Montag aber nicht vorliegen, gäbe es wohl die dritte Ablehnung. Dann würde im Rat darüber abgestimmt, die Gründung ebenfalls abzulehnen, weil der federführende Ausschuss (Finanzen) dagegen gestimmt hat.

Zudem warten weitere Hürden: Schmelich will beantragen, dass die wegen der Förderung vom Land reduzierten Mieten für Sozialwohnungen der Woba länger als die vorgeschriebenen 15 Jahre niedrig bleiben. „Außerdem wird es noch weitergehende Anträge von mir geben“, kündigt er an. Deren Inhalt hänge von den Antworten der Stadt auf seine offenen Fragen ab. Ob sich das Mehrheitsbündnis dann so schnell einig wird und was davon beschlossen wird, scheint fraglich. Denn bisher gab es immer wieder internen Zoff.

