Stadträte lehnen Schutzweg ab Die Chemnitzer Straße ist dafür ungeeignet. Lösungen zeichnen sich mit dem Lindenplatzbau ab. Solange sind Eltern gefragt.

Auf der Chemnitzer Straße wird es vorläufig keinen Fußgängerüberweg geben. Das hängt auch mit den örtlichen Gegebenheiten, den häufig abgehenden Seitenstraßen und sich damit ergebenden Behinderungen zusammen. Bei der Neugestaltung des Lindenplatzes soll versucht werden, den Verkehr so zu regeln, dass Kinder einen sichereren Schulweg haben. © Dietmar Thomas

Auf der Chemnitzer Straße hat es schon einmal einen Fußgängerüberweg gegeben. Den heutigen Anforderungen entsprach der nicht mehr. Trotzdem werden immer wieder Forderungen laut, diese Querung auf dem Schulweg wieder einzurichten. Daher hatte sich Uwe Dietrich vom Ordnungsamt schon vor ungefähr einem Jahr mit dem Thema auseinandergesetzt. Inzwischen haben zwei Praktikanten aus dem Rathaus eine Woche lang den Verkehr auf der Chemnitzer Straße/Ecke Lindenplatz gezählt. Die Ergebnisse stellte er am Donnerstagabend den im Technischen Ausschuss mitarbeitenden Räten vor.

Statistisch könnte ein Antrag auf einen Überweg Erfolg haben

Zwischen 6.30 und 7.30 Uhr, also zu Zeiten des Unterrichtsbeginns, sind an einem der Zähltage 98 Fahrzeuge auf der Chemnitzer Straße unterwegs gewesen. 69 davon bogen in Richtung Lindenplatz und damit zu Grund- und Oberschule ab, 78 kamen aus dieser Richtung. Die Verkehrsbelegung allein würde einen Überweg nicht rechtfertigen, die Zahl der Fußgänger dagegen schon: 99 liefen in dieser einen Stunde an den zählenden Praktikanten vorbei.

Eltern sollten über die Schule für das Problem sensibilisiert werden

Für Uwe Dietrich sagen die Zahlen aus, dass die Gefahr für Schulkinder weniger auf der Chemnitzer Straße liegt als vor den Schulen. Die Situation dort ist beengt, auf einer Straßenseite darf geparkt werden. Manchmal lassen Eltern die Kinder deshalb auch mitten auf der Straße aussteigen. Eckhard Löffler (Freie Wähler) schlug daher vor, die Mütter und Väter bei Elternabenden nochmals auf die Gefahren des Fahrzeugverkehrs vor den Schulen aufmerksam zu machen. Vielleicht würden ja weniger Eltern ihre Kinder chauffieren, wenn sie mehr Vertrauen in den Schulweg hätten, den als sicher ansehen würden. Das stellte René Quandt (CDU) in den Raum.

Örtliche Gegebenheiten erschweren einen Fußgängerweg

Der Mann vom Ordnungsamt findet, dass man den Trend der bequemen Ablieferung der Kinder vor der Schultür nicht ignorieren sollte. Deshalb hatte er sich angeschaut, wo ein Überweg ausgewiesen werden könnte. Dafür gibt es bestimmte Vorgaben. So muss der Schutzweg mindestens drei Meter breit sein und entsprechend ausgeleuchtet werden. Vom Standort käme zuerst eine Stelle auf der Chemnitzer Straße in Höhe der Postmeilensäule infrage. Der Nachteil dort sei aber, dass nur kurz davor und danach Straßen abbiegen und schon ein haltendes Fahrzeug dafür sorgen könnte, dass der Verkehr ins Stocken gerät. Den Fußweg in Richtung Markt oder an die alte Stelle in Richtung Augenoptiker zu versetzen, hält Dietrich zwar vom Standort her für besser. „Allerdings ist es fraglich, ob ihn die Schüler dann noch annehmen würden“, sagte er. Aus der einen oder anderen Richtung müssten Kinder eine zusätzliche Wegstrecke auf sich nehmen – und vor allem dabei wieder Straßen queren.

Schlafender Polizist könnte den Verkehr schon weiter beruhigen

Letztlich waren sich die Räte einig, dass keiner der Kompromisse eine optimale Lösung darstellt. Daher schlug Matthias Voigtländer (CDU) vor, dass bei der Neugestaltung des Lindenplatzes 2019 versucht werden soll, die Situation durch eine neue Verkehrsführung zu entspannen. Bauamtsleiter Thomas Schröder regte an, über eine Aufpflasterung auf der Chemnitzer Straße nachzudenken. Solche sogenannten „schlafenden Polizisten“ gibt es in Döbeln etwa vorm Blumen-Abc. Sie zwingen zum Langsamfahren, meist sogar zu einem kurzen Stopp. Das könnte für eine weitere Verkehrsberuhigung sorgen. Außerdem soll noch einmal der Kurzzeitparkplatz gegenüber dem Blumengeschäft dahingehend angeschaut werden, dass parkende Autos Kindern dort die Sicht einschränken.

Geschwindigkeitsbegrenzung hat sich in den vergangenen Jahren bewährt

Auf dem Schulweg haben sich auch in Leisnig im Laufe der Jahre Unfälle ereignet. „Seit wir die innere Chemnitzer Straße als Zone 30 ausgewiesen haben, sind aber keine schlimmen Unfälle mehr passiert“, sagte Uwe Dietrich. Die Geschwindigkeit wurde nach dem Ausbau der Straße in den 1990er-Jahren herabgesetzt.

