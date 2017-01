Stadträte lehnen Hilfe für Freitaler Tafel ab Das Kühlfahrzeug des Vereins war bei einem Unfall kaputt gegangen. Die Stadt sollte die Reparaturkosten zahlen.

Die Tafel-Chefin Karin Rauschenbach hatte sich finanzielle Hilfe für ein neues Kühlfahrzeug erhofft. © Andreas Weihs

Der Finanzausschuss des Stadtrates hat am Dienstagabend einen Zuschuss für die Freitaler Tafel mehrheitlich abgelehnt. Nur die beiden Mitglieder der Linken stimmten dafür. Der Verein wollte rund 2 400 Euro haben, um die Reparaturkosten für ein Kühlfahrzeug zu decken. Das Auto war im Frühjahr 2016 bei einem Unfall am Freitaler Rewe-Markt kaputt gegangen. „Das war damals ein Totalschaden“, sagte die Tafel-Chefin Karin Rauschenbach, die sich auch bei den Linken politisch engagiert.

Der Finanzausschuss folgte mit seinem Beschluss einer Empfehlung der Stadtverwaltung. Wie es in der entsprechenden Vorlage heißt, hätten in dem Antrag der Freitaler Tafel wesentliche Angaben gefehlt. Unter anderem habe die Tafel keinerlei Angaben zu den Einnahmen im Jahr 2016 gemacht. Außerdem sei offen, ob und in welcher Höhe die Versicherung den Schaden übernimmt. Der Verein sei mehrfach aufgefordert worden, den Antrag deswegen zu überarbeiten.

Dieser Darstellung widerspricht Tafel-Chefin Rauschenbach. Sie habe die nötigen Unterlagen zweimal per E-Mail an die Stadt geschickt. Im Sozialausschuss des Stadtrates habe sie und eine Mitarbeiterin außerdem die Situation noch einmal mündlich erklärt. Demnach sei das alte Kühlfahrzeug nicht per Vollkasko versichert gewesen. Den Schaden, der bei dem Unfall am Rewe-Markt entstanden ist, habe die Versicherung reguliert, mehr sei nicht möglich gewesen. „Ich hätte mir schon gewünscht, dass uns die Stadt ein wenig unter die Arme greift und damit unsere Arbeit anerkennt“, so Rauschenbach. Wenn schon nicht die gesamten 2 400 Euro möglich seien, hätte man wenigstens mit 200 oder 300 Euro helfen können. „Das wäre eine Geste gewesen.“ Nach Angaben von Rauschenbach werden derzeit rund 800 Bedürftige von der Freitaler Tafel betreut.

Die nun fehlenden 2 400 Euro im Tafel-Budget will Rauschenbach unter anderem durch Spenden ausgleichen. Weil der Andrang so groß ist, hat sich die Tafel mittlerweile ein zweites, neues Kühlfahrzeug angeschafft. Die dafür nötige Anzahlung von 10 000 Euro hat der Verein durch eine Spendenaktion des Discounters Lidl finanzieren können.

