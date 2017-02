Stadträte kritisieren Zustand der Fußwege In Radebeul beschweren sich besonders ältere Bürger über die zunehmende Verschlechterung der Bedingungen.

Nicht selten waren in letzter Zeit die Gehwege spiegelglatt oder schlecht geräumt. Doch sind Schnee und Matsch erst weg, tauchen ganz andere Mängel auf den Fußwegen auf. © Symbolbild/dpa

Die Gehwegsituation in Radebeul sei teilweise gefährlicher als der Zustand von angrenzenden Straßen. Stadtrat Michael Röhner (Die Linke) kritisiert im Stadt allerdings nicht nur die sich verschlechternde Situation für vor allem ältere Bürger. Ihn störe auch, dass nicht wenige Grundstücksbesitzer nicht ordentlich räumen und reinigen.

Auch Stadtrat und Fraktionschef Ulrich Reusch (CDU) führte an, dass manche Bürgersteige mit der sogenannten sächsischen Wegedecke inzwischen nur noch eine Ansammlung von freigespülten Steinen seien. Nach seiner Ansicht müssten Fußwege in Radebeul grundsätzlich in Ordnung gebracht werden. Reusch: „Wenn sich die Stadt eine Straße vornimmt und die Bürgersteige saniert, dann werden die Bürger auch eher ihrer Räumpflicht nachkommen als auf einem miserablen Fußweg.“

Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann (CDU) sagte, dass Bürger sich nicht scheuen sollten, beim Amt Bescheid zu geben, wenn nicht geräumt werde. „Anmahnen, kontrollieren, abmahnen“, das wolle er durchsetzen. Was allerdings auch eine Frage der Mitarbeiterzahl sei.

Aus dem Bauamt kommt zu den Fußwegen in Radebeul von Marlies Wernicke die Auskunft, dass im Jahr 2016 für das Sanieren von Fußwegen rund 40 000 Euro ausgegeben wurden. Im Zusammenhang mit der Straßensanierung wurden neue Fußwege entlang von 1,3 Kilometern Kötzschenbrodaer Straße neu angelegt.

Das Stadtbodenkonzept sieht vor, die Gehwege entsprechend der ortsüblichen Bebauung zu gestalten, sagt Wernicke. Sandgeschlämmte Oberflächen, Beton- oder Natursteinpflaster werden bei der Planung bevorzugt. Welche Gehwege als Nächstes saniert werden, richte sich danach, wo die Schäden am größten sind und Unfallquellen behoben werden müssen, heißt es aus der Verwaltung.

