Stadträte kritisieren Zuschüsse für Gastronomie in der Neustadthalle

Neustadt. Bürgermeister Peter Mühle (NfN) liegen seit Mittwochabend Austrittserklärungen zweier Stadträte vor. Der stellvertretende Bürgermeister Matthias Mews (CDU) sowie Christian Kowalow aus der FDP-Fraktion legen auf eigenen Wunsch ihre Mandate im Aufsichtsrat der Neustadthalle Veranstaltungs GmbH nieder. Grund seien die finanziellen Verluste, die die Gastronomie seit geraumer Zeit verzeichnet. Die Neustadthalle ist eine einhundertprozentige Tochter der Stadt. Was auch bedeutet, dass sie einspringen muss, wenn die Halle ein Minus erwirtschaftet.

Im Jahr 2016 lag dieses bei rund 50 000 Euro. Schon als diese Bilanz in der Novembersitzung vorgelegt wurde, äußerten Stadträte Bedenken bezüglich der Wirtschaftlichkeit der Einrichtung. „Der Kulturbereich ist immer auf Zuschüsse angewiesen“, antwortete damals Peter Mühle. Im Jahr 2017 ist das Defizit, das ausgeglichen werden muss, offenbar noch deutlich höher. Zwar können Mews und Kowalow aufgrund ihrer Verschwiegenheitspflicht keine genauen Zahlen nennen, deuten in ihren aktuellen Schreiben aber an, dass dieses im sechsstelligen Bereich liegt.

„Eine Gastronomie muss kostendeckend arbeiten, sonst rentiert sie sich nicht“, sagte Christian Kowalow zur jüngsten Stadtratsitzung. Im Aufsichtsrat sei Kritik diesbezüglich nicht für voll genommen oder als persönlicher Angriff gewertet worden, heißt es in der Erklärung von Matthias Mews. Ihr Anliegen richten die beiden Räte an den Bürgermeister, der als Aufsichtsratsvorsitzender agiert.

Für Kowalow und Mews liegt das Problem vor allem beim Schützenhaus. Der CDU-Mann nennt beispielsweise die Personalführung, Qualitätsmängel, Imageverlust und desolate Werbung. An diesen Punkten sei seitens der Geschäftsführung nur selten etwas geändert worden, obwohl die Aufsichtsratsmitglieder die Punkte angebracht hätten. „Lokalpatriotismus steht vor Wirtschaftlichkeit“, sagt Mews und deutet damit an, dass die Verluste des Gastrobereiches immer wieder durch Steuergelder ausgeglichen werden, ohne personelle Konsequenzen daraus zu ziehen.

Deutliche Worte finden die beiden Stadträte dahingehend zum Geschäftsführer der Neustadthalle, Udo Preusche. Diesem wurde im Jahr 2016 der Chefposten der Stadthalle übergeben. „Mein Vertrauen in die Leitung ist nachhaltig gestört“, formuliert es Christian Kowalow. Er sieht in Preusche einen fähigen Betriebswirtschaftler, aber in der Gastronomie sei er nicht erfahren genug. Und das sei nötig, um den Bereich wieder wirtschaftlich auf Vordermann zu bringen. Mews betont, dass er unbedingt für den Erhalt der Neustadthalle ist, was auch die Gastronomie einschließt, aber nicht „in dieser Konstellation“.

Der Bürgermeister nahm die beiden Erklärungen kommentarlos an. Auch Udo Preusche hat die Erklärungen vernommen, wollte sich am Donnerstag aber zunächst nicht dazu äußern. In den kommenden Wochen will er sich in der SZ zu den Vorwürfen positionieren.

