Stadträte kegeln für Sportverein

Hirschfelde. Im September ist die Idee, dass die Zittauer Stadträte auf der Bahn des Hirschfelder Sportvereins (HSV) kegeln und die Einnahmen des Abends an den Verein fließen, geboren worden. Nun nimmt der Vorschlag konkrete Formen an. Am 26. Oktober lädt der HSV zum Stadträtekegeln ins Hirschfelder Sportcasino ein. Dabei können sich die Bürger mit den Stadtparlamentariern messen. Die Startgebühr für jeden Teilnehmer beträgt ein Euro. Die Kegelveranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Sieger des Kegelabends erhält einen Pokal. Für das leibliche Wohl ist laut Verein gesorgt. Die Hirschfelder Sportler brauchen dringend finanzielle Hilfe, da bei einem Konzert im August ein größerer Verlust entstanden war und dem Verein die Insolvenz droht. Die Stadt hatte jedoch eine Unterstützung aus der Stadtkasse abgelehnt und stattdessen den Kegelabend der Stadträte vorgeschlagen. Darüber hinaus hat der HSV jetzt auch einen Spendenaufruf gestartet, um den sportlichen Betrieb aufrecht halten zu können. (jl)

