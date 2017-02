Stadträte kämpfen weiter für Radfahrstreifen an der Dresdner Straße Die Stadt Freital hatte jüngst eine Absage erteilt. Nun kommt Kritik am Konzept auf.

Radfahrer wollen eine eigene Spur. © SZ

Nach der Absage der Stadt für einen Radstreifen kämpfen die Stadträte weiter um eine Lösung für Radfahrer an der Dresdner Straße. Die Fraktion Bürger für Freital etwa hält an den Forderungen nach einem solchen Streifen an der Straße fest. Im Stadtrat hat sie dazu jetzt einen Antrag gestellt. Darin beauftragt sie die Stadt, auf beiden Seiten der Straße einen Radschutzstreifen einrichten zu lassen. Dabei handelt es sich um eine überfahrbare, markierte Linie.

Laut dem neuen Radverkehrskonzept der Stadt ist so ein Streifen nicht möglich. Anderthalb Jahre hatte die Stadt zusammen mit einem Planungsbüro an dem neuen Konzept gefeilt. Kürzlich wurde es im Technischen Ausschuss vorgestellt, im März soll es in Papierform vorliegen.

Der Analyse zufolge ist die Dresdner Straße für einen Radfahrstreifen an vielen Stellen nicht breit genug. Stattdessen sollen die Radler auf bestehende Radwege und Nebenwege ausweichen. Die sei zwar vor allem für touristischen Radverkehr sinnvoll, sagte Chris Meyer, Fraktionschef der Bürger für Freital. „Den Schutz der Radfahrer auf den Hauptverkehrswegen aber verbessert dies nicht“, sagte er. Ein Schutzstreifen hätte nicht nur Vorteile für Radler, die sich dann sicherer fühlen, sondern würde generell auch eine Beruhigung des Verkehrs mit sich bringen, da Autofahrer dann mehr Rücksicht nehmen müssten. An der Rabenauer Straße, wo es ihn schon gibt, hätte sich der Schutzstreifen schon bewährt.

FDP-Stadtrat Lothar Brandau regte an, ein anderes Expertenteam noch einmal auf das Konzept schauen zu lassen. Etwa 2 500 Euro wären für ein Ingenieurbüro aus Hannover nötig. Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) lehnte dies ab. Warum solle die Stadt noch einmal Geld ausgeben für dieselben Ergebnisse. „Die Straße wird dadurch nicht breiter“, sagte er. Brandau kritisierte daraufhin eine gewisse Schwarz-Weiß-Haltung der Stadt. Stattdessen könne es vielleicht Kompromisslösungen geben. CDU-Fraktionschef Martin Rülke schlug vor, zunächst den ausführlichen Bericht im März abzuwarten. Die Präsentation im Technischen Ausschuss sei nicht aussagekräftig genug gewesen. (SZ/cb)

