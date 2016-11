Stadträte gegen Verbotsliste Die Alternative Liste des Großenhainer Stadtrates holt die Thor-Steinar-Diskussion ins Kommunalparlament.

In der rechten Szene ist Kleidung von Thor Steinar seit Langem beliebt. Eine Großenhainer Schule hat die Marke nun verboten. Auch in Riesa und Umgebung gilt teilweise ein Verbot. Verstöße gibt es aber nur selten. © dpa

Mit einem Antrag in Bezug auf SZ-Beiträge über verbotene Kleidung an Schulen wandte sich die Alternative Liste des Großenhainer Stadtrates jetzt an Oberbürgermeister Dr. Sven Mißbach. Die Fraktion verlangt in einem Schreiben, das der SZ vorliegt, die Verbotsliste sowie die Rechtsgrundlange dafür offenzulegen. In der übernächsten Stadtratssitzung soll Schulleiterin Manuela Fuchs von der betreffenden Oberschule am Kupferberg dem Stadtrat die Notwendigkeit eines solchen Verbots erklären. Auch zur Häufigkeit des Tragens von Thor Steinar und ähnlichen Marken soll Auskunft an den Schulträger erteilt werden. Schulleiterin Fuchs soll erklären, „inwiefern mit einer solchen Verbotsliste ein bestimmtes Verhalten der Schüler erreicht werden soll“.

Die Mitglieder der Alternativen Liste sind der Meinung, dass ein solches Verbot einen „massiven Eingriff“ in das Persönlichkeitsrecht der Schüler darstellt. Die Oberschule am Schacht hält laut Schulleiter Axel Hackenberg ein solches Verbot nicht für erforderlich, zitieren die Stadträte einen Beitrag der Sächsischen Zeitung.

