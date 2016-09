Stadträte fordern Sondersitzung 17 Stadträte haben den Antrag unterzeichnet. Ihr Ziel ist eine gemeinsame Position zum Umgang mit den Ereignissen der vergangenen Tage.

Bautzener Stadträte fordern eine Sondersitzung des Stadtrates. © Uwe Soeder

Stadträte aus allen Fraktionen des Bautzener Stadtrats haben Oberbürgermeister Alexander Ahrens aufgefordert, eine außerordentliche Stadtratssitzung einzuberufen. Sie reagieren damit auf die Eskalation der Gewalt in den vergangenen Tagen. Der Antrag wurde dem Büro des OB am Sonntag zugestellt. 17 Stadträtinnen und Stadträte haben ihn unterzeichnet, darunter Vertreter der CDU, der Linken, der FDP, des Bürgerbündnis Bautzen, der SPD und der Wählerinitiative Pegasus.

Den Stadträten geht es dabei vor allem um vier Punkte: Sie wünschen die Darstellung der Ereignisse durch Stadtverwaltung und Polizei. Sie wollen wissen, welche Maßnahmen zur Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung auf der „Platte“ ergriffen wurden. Sie wünschen eine Diskussion über mittelfristige Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung. Zudem fordern sie eine Diskussion über den offenen Brief der Rechten an die Stadt. OB Ahrens hatten sich in einer ersten Reaktion zu Gesprächen mit den Gruppen bereit gezeigt. Dies ist umstritten, da diese zum Teil offen rechtsextrem agieren.

Nach dem Willen der Unterzeichner sollen sich die Stadträte zu dieser Frage sowie zu den mittelfristigen Maßnahmen eine gemeinsame Position erarbeiten.

„Wir haben uns darauf geeinigt, dass uns der überparteiliche Ansatz absolut wichtig ist, da die jetzige Situation in Bautzen kein Zeitpunkt für Parteipolitik ist“, sagte CDU-Stadtrat Karsten Vogt im Namen der 17 Unterzeichner. (szo)

