Stadträte fordern Polizeirevier für Radebeul, Coswig und Moritzburg CDU-Fraktion stellt Antrag im Stadtrat. Begründung: Zahl der Diebstähle und Einbrüche hat sich seit Schließung des Reviers in Radebeul erhöht.

Die Radebeuler CDU-Fraktion legt im heutigen ersten Stadtrat nach der Sommerpause einen Antrag zum Thema „Sicher leben in Radebeul!“ vor. Darin wird die erneute Einrichtung eines Polizeireviers in der Stadt gefordert. Dieses Revier solle gemeinsam mit den Nachbarn Coswig und Moritzburg gebildet werden, so die Unterzeichner des Antrags, Ulrich Reusch und Jens Baumann.

In der Begründung heißt es: Zeitgleich mit der Schließung des Polizeireviers Radebeul/Coswig haben sich ab 2012 Diebstähle und Einbrüche erhöht. Das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerschaft hat sich ver-schlechtert. Dies rührt auch daher, dass konkrete Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung in Radebeul für die Bürger nicht erkennbar sind und daher Berichte über einzelne Straftaten nicht in einen größeren Zusammenhang eingeordnet werden können.

Die Schließung des Reviers vor Ort nennen die Stadträte eine falsche Strukturentscheidung. Die vom Landtag beschlossenen 1 000 zusätzlichen Polizeistellen müssen genutzt werden, auch falsche Strukturentscheidungen zu revidieren. Radebeul/Coswig/Moritzburg als Bevölkerungszentrum im Landkreis, durch die Autobahn für Kriminelle leicht erreichbar, muss wieder Standort eines Polizeireviers werden, heißt es zur Begründung.

Im Antrag werden weitere Möglichkeiten gefordert, es Kriminellen in Radebeul schwerer zu machen. Erlittener Schaden wie etwa durch Graffiti-Schmierereien müsse wieder gutgemacht werden. Deshalb soll die Stadt als Geschädigter vorangehen und versuchen, Schadensersatzforderungen durchzusetzen. Das ermutigt auch betroffene Bürger, Gleiches zu tun.

Zudem fordert der Antrag, die eingeschränkte Straßenbeleuchtung nach 23 Uhr wieder zu verändern. Dies trage dazu bei, dass sich späte Heimkehrer, insbesondere Frauen, unsicher fühlen und teilweise Angst haben, allein unterwegs zu sein. Auch lädt eine eingeschränkte Beleuchtung eher zu Schmierereien oder anderen Sachbeschädigungen ein als eine vollständige Beleuchtung.

Die CDU-Fraktion bittet darum, die Bürger besser zu informieren. Eine regelmäßige Veröffentlichung der Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung erhöhe die Sachlichkeit beim Thema Sicherheit. „Gerüchte und ’Postfaktisches‘ sollen keine Chance haben, unsere Bürger zu verunsichern“, schreiben die Stadträte in ihrem Antrag. Die öffentliche Stadtratssitzung beginnt heute im Rathaus, Pestalozzistraße.

