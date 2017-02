Stadträte entscheiden über schnelles Internet Riesa will den Breitbandausbau vorantreiben – und ruft deshalb kurzfristig einen Sonderstadtrat ein.

In die Debatte um schnelleres Internet in Riesa kommt Bewegung. Am Donnerstag, 16. Februar, hat die Stadtverwaltung kurzfristig eine Sondersitzung des Stadtrats einberufen. Ab 16 Uhr sollen sich die Räte im Kloster-Ratssaal mit der Frage befassen, „welche Verfahrensweise des Ausbaus angestrebt wird“ – und damit auch, welche Förderanträge die Stadt dafür stellen soll.

Erst Ende Dezember hatte der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth (CDU) den seiner Ansicht nach schleppenden Breitbandausbau in Riesa kritisiert. Damals hatte die Stadt bereits darauf hingewiesen, dass ein Büro gerade eine Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse erstelle. „Nun liegt diese Analyse vor. Sie bildet die Grundlage eines Fördermittelantrags zum eigentlichen Ausbau des Netzes“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Dass die Stadträte nun möglichst schnell über das weitere Vorgehen entscheiden müssen, hat einen einfachen Grund: Will Riesa den Breitbandausbau vom Bund fördern lassen, muss der entsprechende Antrag spätestens zum 28. Februar gestellt werden. (SZ)

