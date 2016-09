Stadträte besser zu verstehen Jetzt wären Mitschnitte der Sitzungen möglich – doch das abzuschreiben, ist zu aufwendig.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Stadtverwaltung hat sich nach 23 Jahren eine neue Mikrofonanlage für den Rathaussaal angeschafft. Die alte Mikrofonanlage war kabelgebunden, analog und es traten insbesondere in Verbindung mit Handmikrofonen oder Headsets immer unangenehme Rückkopplungen und Störgeräusche auf. In diesen Situationen wurde die alte Anlage während des Sitzungsganges ausgeschalten. Tischstationen, wenn sie defekt waren und ausfielen, konnten nicht mehr nachgerüstet oder dazugekauft werden. Die Anlage war einfach zu alt. Die neue Mikrofonanlage ist kabellos und vollständig digital. Sie ist transportabel und kann auch in anderen Räumen bzw. an anderen Orten eingesetzt werden. Auf- und Abbau gelingen in wenigen Minuten. Theoretisch können auch Mitschnitte aufgezeichnet werden. Die Einstellungen können über das Netzwerk oder gar vom Handy erfolgen. Von Mitschnitten der Sitzungen wird aber abgesehen, weil Abhören und Abschreiben zu zeitaufwendig wären. Es wird ein Sinn-Protokoll geführt. Die Anlage mit Tischstationen, Handmikrofonen, Taschensender, Transportboxen und Ladetechnik hat 18 000 Euro gekostet.

