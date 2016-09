Stadträte beraten über Kita-Beiträge

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Müssen die Beiträge in den Kindertagesstätten angehoben werden? In ihrer nächsten Sitzung am 28. September in der Stadthalle Stern befassen sich die Riesaer Stadträte unter anderem mit dieser Frage. Ein Beschluss ist noch für dieselbe Sitzung geplant.

In der Stadthalle wollen die Räte außerdem auch über die Schaffung von preiswerten Baulandangeboten beraten. Einen entsprechenden Antrag hatten die Fraktionen von CDU und FDP gestellt. Beginn der Stadtratssitzung ist um 17 Uhr, und die Veranstaltung ist öffentlich. (SZ)

Informationen zu den Stadtratssitzungen finden sie hier.

zur Startseite