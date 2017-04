Stadtpark wird verschönert Der Arthur-Richter-Park in Neustadt feiert im Juni seinen 125. Geburtstag. Zuvor muss noch gebaut werden.

Der Zaun um den großen Teich ist schon erneuert worden. © Steffen Unger

Der Arthur-Richter-Park an der Neustadthalle rüstet sich für ein großes Jubiläum. Der Park wird 125 Jahre alt. Aus diesem Grund plant die Kommune eine große Feier, die zusammen mit dem Kinder- und Familienfest des ASB Ortsverbandes Neustadt am 10. Juni über die Bühne gehen soll. Damit sich die unter Denkmalschutz stehende Grünanlage an diesem Tag von ihrer schönsten Seite zeigen kann, wurde noch einmal kräftig gebaut.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben in den vergangenen Tagen den Zaun um den großen Teich erneuert. Außerdem wurden Teile der Brückengeländer ausgetauscht. Einige Spazierwege werden noch instand gesetzt. Sie sollen eine sogenannte sächsische Wegedecke bekommen. Dahinter steckt eine Art befestigter Schotterweg, wie er beispielsweise im Großen Garten in Dresden zu finden ist, der aus einem natürliches Sand-Splitt-Gemisch besteht. Ein Teil der Wege wurde schon erneuert, der Rest folgt noch. Sind die Bauarbeiten beendet, dürfen die neu gemachten Wege für etwa zwei Wochen nicht betreten oder befahren werden. Sie werden deshalb abgesperrt. Laut Informationen der Stadt Neustadt ist diese Zeit nötig, damit sich die Wegedecken ausreichend verfestigen.

Der Park wurde nach dem Neustädter Kaufmann Arthur Richter benannt. Da er unverheiratet und kinderlos war, vererbte er der Kommune sein Haus und das Grundstück an der Dresdner Straße 34 mit der Forderung, es zu verkaufen. Von dem Erlös, so verfügte er, sollte das Krankenhaus gebaut werden. Es entstand 1898. Außerdem verfügte er, einen Park anzulegen. Bis etwa zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde dieser als Vogelteich bezeichnet. Mit der Umgestaltung zwischen 1892 und 1895 erhielt das Gelände seine jetzige Form.

