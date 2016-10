Stadtpark wird sicherer und noch grüner Im Gebiet zwischen Johannistal- und Becherstraße bis zum Sportplatz haben Reparaturen begonnen. Nötige Sperrungen werden aber häufig umgangen.

Am unteren Johannistalberg ist der Zugang in den Stadtpark zurzeit gesperrt. Es laufen Sicherungsarbeiten, allerdings auch nicht jeden Tag. © André Braun

Im Stadtpark tut sich etwas. Zwar sind einige der Zugänge abgesperrt. Doch an vielen Stellen ist das Band einfach durchgerissen. Dabei soll es vor allem dazu dienen, dass sich Fußgänger nicht verletzen. Das könnte zum Beispiel passieren, wenn sie über herausgerissene Bordsteine stolpern. Die liegen in einigen Abschnitten am Wegesrand.

Durch die Arbeiten insgesamt soll der Stadtpark eigentlich sicherer werden. Geplant ist, Treppenanlagen sowie Wege zu erneuern und mit einer Schotterdecke zu versehen. Palisaden werden dort, wo sie schadhaft sind, ausgetauscht. Und auch eine Reparatur der Bänke ist geplant. Dafür wurden einige der Sitzgelegenheiten schon abgebaut. Am sogenannten Pilz sind augenscheinlich schon die Auflagen für die Sitzbänke ausgetauscht worden. Gerade am Dach des Unterstandes müsste aber noch einiges mehr passieren. Es ist löchrig, und so gibt der Pilz ein eher trauriges Bild ab. Die Arbeiten lässt sich die Kommune um die 70 000 Euro kosten. Den Auftrag dafür hat der Stadtrat bereits Ende April vergeben.

Darüber hinaus soll der Park noch grüner werden. Erst vor einigen Monaten mussten unmittelbar neben der Johannistalstraße Bäume gefällt werden. Das hing mit der Verkehrssicherungspflicht zusammen. Neue Bäume wachsen in diesem Bereich schon heran. Das aber genügt den Leisniger Baumfreunden um Uwe Reichel nicht. Er will seine Mitstreiter in der nächsten Zeit zum jährlichen Treffen zusammentrommeln. Ziel ist, ein Bepflanzungskonzept zu entwerfen. Das muss dann noch mit Fachleuten wie Stadtgärtner Steffen Holz oder Revierförster Dirk Tenzler besprochen und von den Stadträten abgenickt werden. „Wir haben im Stadtpark schon einige alte und besondere Bäume wie Mammutbäume stehen“, sagt Uwe Reichel. Sein Anliegen sei, diese Tradition fortzusetzen. Ihn schwebt vor, zum Beispiel eine Gruppe Mammutbäume zu ergänzen, eine Ecke vielleicht mit Nadelbäumen und wieder einen anderen Bereich mit Ahornbäumen zu gestalten. Dabei gehe es ihm auch darum, die Artenvielfalt zu zeigen.

Außerdem soll in der Beratungsrunde oder den Wochen danach eine Art Pflanzplan entstehen. „Die Frage ist, wo fangen wir an“, sagt er. Obwohl: Angefangen hat Uwe Reichel schon, und zwar in seinem Garten. Dort hegt und pflegt er bereits einige Kandidaten, die einmal in den Stadtpark umgesiedelt werden können. „Dafür müssen sie aber wenigstens einen Meter hoch sein und schon wie ein Baum aussehen“, erklärt Reichel, weshalb sein Garten einer Schonung gleicht. Jüngere Bäume seien häufig günstiger zu bekommen. Daher schlage er ab und an zu, wenn sich die Gelegenheit ergebe.

