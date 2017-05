Stadtpark wird noch schöner Für Sonnabend ist wieder ein Arbeitseinsatz geplant. Die kleinen Rondelle bekommen eine Decke aus Steingemisch.

Bereits im August vergangenen Jahres haben die Verschönerer und Helfer auf das große Rondell solch ein Gemisch aufgebracht. © Archiv/André Braun

Jetzt sollen die Seitenrondelle im Stadtpark eine Schicht aus Steingemisch bekommen. Deshalb lädt die Interessengemeinschaft „Wir – für ein schönes Hartha“ (IG) für Sonnabend in der Zeit von 8 bis 13 Uhr zum Arbeitseinsatz ein. Bereits im August vergangenen Jahres haben die Verschönerer und Helfer auf das große Rondell solch ein Gemisch aufgebracht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Nun ist mit dem Arbeitseinsatz am Sonnabend nach dem Frühjahrsputz die nächste Aktion für die Verschönerung von Hartha geplant. Wer mit dabei sein will, kann ab 8 Uhr in den Stadtpark kommen. Zur Stärkung der Helfer wird ein kleiner Imbiss gereicht.

Auch in den Ortsteilen hat sich durch das Engagement der Mitglieder der IG und von Helfern etwas getan. Anfang April hat Frank Zenker eine Bank an der Bankrottmeile in Höhe Saalbach aufgestellt. „Wanderer und Ausflügler können hier verweilen und den grandiosen Blick auf die Zschopau genießen“, so die Vorsitzende der IG Sylvia Reichert-Penzel. Die Holzbank wurde von Paul Krenkel gebaut und dem Heimatverein, zu dem die IG gehört, zur Verfügung gestellt. Damit der Ort auch gefunden wird, werden von Heinz Thieme in Kürze Wegweiser angebracht.

Im April hat der im vergangenen Jahr reaktivierte Fußweg vom Rondell Bismarckstein bis zum Waldrand hinter der ehemaligen Gaststätte in der Fröhne eine frische Rindenmulchdecke erhalten. In Kürze soll am Rondell eine Sitzbankgruppe aufgestellt werden. (DA/je)

zur Startseite