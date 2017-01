Stadtpark trotz Bau weiter erreichbar Auch die Parkplätze an der Mückenschenke und der Jahnkampfbahn bleiben nutzbar.

Auch die Parkplätze an der Jahnkampfbahn (über Bäckerwiesenweg) sind nutzbar. Zusätzlich wurden auf dem Bäckerwiesenweg am Stadtparkeingang Parkflächen für die Kleingärtner angelegt. © Anne Hübschmann

Seit letztem Jahr finden im Stadtpark umfangreiche Baumaßnahmen statt. Die hergerichtete provisorische Zufahrt zur Jahnkampfbahn des Großenhainer FV, dem Geflügelzüchterheim, dem Vereinsheim der KAB (ehemalige Faustballbaracke) sowie der Kleingartenanlage Mitschurin kann bereits genutzt werden.

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zufahrt Pollmerallee zum Stadtpark weiterhin nutzbar bleibt und es in dem Bereich keine Einschränkungen gibt. Auch die Parkplätze an der Pollmerallee (alte Stadtgärtnerei), die Parkplätze im Bereich Mückenschenke sowie die Parkflächen an der Jahnkampfbahn (über Bäckerwiesenweg) sind nutzbar. Zusätzlich wurden auf dem Bäckerwiesenweg am Stadtparkeingang Parkflächen für die Kleingärtner angelegt.

Die Deutsche Bahn AG will bis Ende 2017 die Strecke Dresden-Berlin für Tempo 160 ausbauen. Bis 2020 sollen ICE-Züge sogar mit Tempo 200 in die Bundeshauptstadt fahren können. (SZ)

zur Startseite