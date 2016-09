Stadtpark soll schöner werden Der denkmalgeschützten Anlage stehen einige Veränderungen bevor. Läuft alles nach Plan, beginnt der Umbau im Oktober.

Für die Stadtparkverschönerung soll ein Landschaftsbauunternehmen aus Elsterwerda sorgen. Die Firma hatte das günstigste Angebot gemacht. Der Stadtrat wird in der kommenden Woche über die Auftragsvergabe abstimmen. Ziel ist es vor allem, den Hauptweg aufzuwerten. Dafür sollen alte Bänke, Papierkörbe und Rasenborde entfernt und die Allee vervollständigt werden. Statt des doppelläufigen Weges wird es künftig nur noch einen vier Meter breiten Hauptweg geben, der von der Freitreppe aus in Richtung Elbe führt. Knapp 70 000 Euro lässt sich die Stadt das kosten. Ursprünglich hatte die Verwaltung nur mit rund 45 000 Euro gerechnet. Der Planer war aber fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der Wegebau günstiger wird. Leisten kann sich Riesa das dank den Stadtwerken, die 500 000 Euro von ihrem Vorjahres-Gewinn abgeben. Die Arbeiten starten voraussichtlich am Dienstag, 4. Oktober, und dauern bis zum 11. November.

