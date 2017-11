Stadtmuseum soll neue Räume bekommen In Neustadt wird ein Umzug vorbereitet. Zunächst gibt es aber einen Gestaltungswettbewerb.

Das Stadtmuseum Neustadt wird in vier Jahren sein Domizil wechseln. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Die Stadt Neustadt bereitet derzeit ein größeres Projekt vor. Das Stadtmuseum soll im Jahr 2021 in neue Räume ziehen. Und wohin, das steht auch schon fest. In das Gebäude Markt 26, den jetzigen Markt-Döner. Ältere Neustädter werden sich erinnern, dass das Haus früher das Hotel Stern war und die Fleischerei Arnold. Die Stadt hat das Haus gekauft, um hier nicht nur Platz für das Stadtmuseum zu schaffen. Auch ein Café könnte hier eingerichtet werden. Im kommenden Jahr beginnen die Planungsarbeiten. Die Stadt werde dazu einen Gestaltungswettbewerb ausloben, sagt Bürgermeister Peter Mühle (NFN). Die Stadt selbst werde ebenfalls eigene Vorschläge unterbreiten, die dann weiter entwickelt werden sollen. Ziel ist es, nicht nur mehr Platz für das Museum und dessen Archiv zu schaffen, sondern auch neue Ausstellungsthemen mit anbieten zu können. So soll zum Beispiel auch mehr Platz als jetzt für die Geschichte des Fortschritt-Kombinates sein, sagt der Bürgermeister. Außerdem ist daran gedacht, auch größere Ausstellungsgegenstände zu zeigen. Nicht zuletzt steht mit diesem Haus auch ein Außengelände zur Verfügung. (SZ/aw)

