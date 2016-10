Stadtmeister gesucht In Neugersdorf wird wieder um den Titel gekegelt. Mannschaften können sich jetzt anmelden.

Hobbykegler wetteifern nächste Woche in Neugersdorf um den Titel „Stadtmeister“. Der Kegelsportverein 90 richtet die Stadtmeisterschaft aus, die zur Tradition geworden ist. Aufgerufen sind Firmen, Vereine, Interessengemeinschaften und Einzelspieler, sich auf der Kegelbahn in der Jahnsportanlage auszuprobieren, so der Verein. Die Meisterschaft findet am 14. Oktober, von 12 bis 22 Uhr, und am 15. Oktober, 12 bis 20 Uhr, statt. Die Teams dürfen vier Spieler haben, davon darf nur einer ein Aktiver sein, der im Wettspielbetrieb gemeldet ist. Die Startgebühr beträgt pro Person 2,50 Euro. Gewertet wird in verschiedenen Kategorien. Mannschaften und Einzelspieler können sich bis 13. Oktober anmelden. Ein Teamname sowie der gewünschte Tag mit Startzeit sollen angegeben werden. (SZ)

Anmeldungen: jan_hergenroeder@gmx.de oder 01729538970

