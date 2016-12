Stadtmarketing wieder im Rathaus

Das Pulsnitzer Rahhaus. © René Plaul

Mit der Neubesetzung der Geschäftsführerstelle der Kultur- und Tourismus Pulsnitz gGmbH zum 1. Januar wird sich auch die Struktur der städtischen Gesellschaft ändern. Der Geschäftsbereich Pulsnitzer Anzeiger und Organisation des Stadtmarketing wechselt zurück ins Rathaus. Bürgermeisterin Barbara Lüke wurde vom Stadtrat dazu ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen GmbH so zu stimmen. „Damit wird eine Weiterentwicklung des städtischen Marketings erleichtert, das sowohl den heutigen Ansprüchen der Bürger wie auch Touristen und sonstigen an Pulsnitz Interessierten genügen soll. Die bisherige Zersplitterung der Aktivitäten, insbesondere auf dem Gebiet des Internets, soll damit beendet werden“, heißt es. Die Redaktion des Pulsnitzer Anzeigers wird also ab 2017 wieder im Rathaus sitzen. 2013 war die gemeinnützige GmbH gegründet worden. Sie betreibt weiterhin die Museen, die Stadtinfo, das städtische Marktwesen und die Bibliothek. (FS)

