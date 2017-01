Stadtliga zieht Flüchtlingsbilanz Die Mitglieder bemühen sich um die Integration der Asylbewerber. Dabei wollen sie sich besonders um Minderjährige kümmern.

Die Stadtliga Dresden hat sich neue Ziele für 2017 gesetzt. Bei einem ersten Treffen haben sich die dazugehörenden sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege geeinigt, künftig noch mehr Angebote für die Integration der Flüchtlinge in Dresden zu bieten. „Die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen war für unsere Verbände in den letzten beiden Jahren eine große Herausforderung“, sagt Caritas-Geschäftsführerin Heike Riedel. Neben der Caritas gehören die Diakonische Werk-Stadtmission, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, die Arbeiterwohlfahrt und das Deutsche Rote Kreuz zur Stadtliga.

Demnach sollen in diesem Jahr weiterhin Wohnungen vermittelt und Sprachkurse angeboten werden. Auch bei der Suche nach Ausbildung, Arbeit oder Beschäftigung wollen die Verbände helfen. „Hier müssen wir vor allem die jungen Menschen im Blick behalten“, sagt Heike Riedel. Die seien mit Vollendung des 18. Lebensjahres nicht mehr unter dem Schutz der Jugendhilfe. Dennoch benötigen diese jungen Flüchtlinge auch danach eine soziale Betreuung. Dieser Aufgabe will sich die Stadtliga nun annehmen. (SZ/acs)

