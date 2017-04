Stadtkirche wird geöffnet Was in anderen Städten für Besucher und Einheimische längst zur Normalität gehört, ist ab Ostern auch hier möglich.

Die Radeberger Stadtkirche ist ab Ostern an den Wochenenden geöffnet. © Thorsten Eckert

Wie viele Touristen hier oben schon vor der verschlossenen Kirchentür gestanden haben, weiß Radebergs Pfarrerin Sylvia Wollbrück nicht. Aber dass es wohl einige gewesen sein mögen, die die Kirchstraße hinaufgeschlendert waren, um dann doch wieder unverrichteter Dinge umdrehen zu müssen, davon ist sie überzeugt. Obwohl sich Besucher ja gleich nebenan im Pfarramt melden können und dann die Stadtkirche auch aufgeschlossen wird; aber diese kleine Hürde ist für viele eben doch eine große. „Dabei ist es in großen Städten mit deren Citykirchen selbstverständlich, aber zunehmend auch Praxis in kleineren Städten oder Dörfern; dass die Kirche für Besucher offen steht“, sagt die Pfarrerin.

Und Sylvia Wollbrück weiß auch, was die Menschen in den Kirchen suchen. „Die Kirche mag zum einen kunsthistorisch oder kulturgeschichtlich interessant sein wie andere Bauwerke auch“, findet sie. Aber darüber hinaus sei eine Kirche immer auch Rückzugsort, „ein Ort, an dem ich einfach mal ein paar Minuten in Ruhe für mich sein kann“, ist die Radeberger Pfarrerin überzeugt. „Einfach nur da sein, nichts müssen, den Gedanken Raum geben, vielleicht auch eine Kerze anzünden und ein Gebet sprechen“, beschreibt sie. Ein Ort, an dem Menschen auch mal ihre Gedanken sortieren können, nachdem sie schlimme oder auch gute Dinge erfahren haben, fügt die Pfarrerin an.

Und so hat ein Initiativkreis unter Leitung der Pfarrerin seit einiger Zeit daran gearbeitet, die Stadtkirche Radeberg wieder zu öffnen, „für die eigene Gemeinde, die Bürger der Stadt und alle Gäste“, macht Sylvia Wollbrück deutlich. Dabei will die Kirchgemeinde im ersten Schritt „klein anfangen“, sagt sie. So wird die Stadtkirche zunächst an den Wochenenden nachmittags und nach dem Gottesdienst – der ja auch öffentlich ist – für Besucher öffnen. Sonnabends in der Zeit von 14 bis 16 Uhr und an Sonntagen von 10.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Die Stadtkirche ist ab Ostern geöffnet: sonnabends 14 bis 16 Uhr und sonntags 10.30-12 Uhr und 14-16 Uhr.

