Stadtkinderchor Weißwasser startet mit erster Probe Ausbaufähig in der Zahl, aber mit vollem Elan gestaltete sich die erste Probe des jungen Chores. Die jungen Mitglieder bereiten sich jetzt auf Konzerte vor.

Es kamen nur einige Kinder. Die kamen, waren mit vollem Einsatz dabei. Sie sind der Einladung des Stadtchors Weißwasser in den Vereinspavillon gefolgt. Schulkinder jedes Alters waren willkommen. Sie konnten ihre Eltern und Großeltern mitbringen. © Jens Trenkler

Weißwasser. Singt mit uns nach Noten... Am Sonntag konnten in Weißwasser junge musikalische Talente ihre Stimmen unter Beweis stellen. Bei dieser Aktion standen der Spaß und die Freude an einer interessanten Freizeitbeschäftigung im Vordergrund.

Allerdings fanden nur wenige Kinder den Weg zu dieser Veranstaltung. Der Stadtchor Weißwasser mit dem Leiter Lars Deke und Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) hatten am Sonntag die Kinder aus Weißwasser und Umgebung mit ihren Eltern, Großeltern und Freunden zur ersten Probe des Stadtkinderchors in den Vereinspavillon eingeladen.

Frei nach dem Motto „Fröhlich sein und singen“ nutzten glatt auch einige Mädchen und Jungen diese Möglichkeit, sich hier im Vereinspavillon am Sorauer Platz ab 15 Uhr zusammenzufinden, um zu musizieren. Alle Kinder von der 2. bis zur 12. Klasse hatten an diesem Tag die Möglichkeit zur Teilnahme. Im Chor haben die Kinder so auch in Zukunft die Chance, das gesamte Klangspektrum und ihre eigene Stimme aktiv zu entdecken und weiterzuentwickeln.

Wie Vereinsvorsitzende Kerstin Jebas zu Beginn erklärt, werden sich die jungen Mitglieder in den kommenden Wochen zunächst auf die Frühlingskonzerte vorbereiten. Eines dieser Konzerte wird am Sonnabend, 6. Mai, ab 16 Uhr im Vereinspavillon unter dem Motto „Kulinarisch-musikalischer Nachmittag“ zu erleben sein. Bis dahin haben die jungen Künstler noch Zeit, ihre Stimme zu trainieren und textsicher zu werden. Über zwanzig Mitglieder des Stadtchores Weißwasser haben sich eingefunden, um mit den Kindern zu singen. Ein Frühlingskonzert 2016 haben sie auf dem Erlichthof in Rietschen gesungen.

Lars Deke leitet den Stadtchor Weißwasser und ist Musiklehrer. Im Chorverband Ostsachsen ist er Verbandschorleiter sowie Mitglied des Präsidiums. Außerdem engagiert er sich für den Chor der Brauchtumsgruppe „Krabat“ in Schwarzkollm. Er lebt in Hoyerswerda und unterrichtet in der Evangelischen Mittelschule in Oßling Schüler in Musik.

zur Startseite