Stadtkinderchor singt mit jazzenden Profis Volkslieder in flockig-aktuellen Arrangements stehen bei einem besonderen Konzert in der Telux Weißwasser auf dem Programm.

Kinder des Stadtkinderchors Weißwasser mit Leiter Lars Deke bei Proben im August. Im Oktober treten die jungen Sänger gemeinsam mit Profis in der Telux auf. © SZ-Archiv: J. Rehle

Die EuropaChorAkademie kommt zu einem Konzert nach Weißwasser. Zusammen mit jungen Sängern aus dem Stadtkinderchor wird das Ensemble das Werk „Volkslieder in Jazz“ von Prof. Wolf Kerschek, dem Leiter der Jazz-Abteilung der Hochschule für Musik Hamburg, aufführen. Außerdem stehen zwei Stücke zu Filmmusiken von Matthias Keller, Musikjournalist und Komponist aus München, auf dem Programm. Die großen und kleinen Sänger werden dabei am Klavier von Jazzvirtuose Vladyslav Sendecki begleitet. Sendecki ist festes Mitglied der NDR-Bigband und teilt gern auch mal mit Till Brönner und Bobby McFerrin die Bühne. Ziel ist es, den Kindern die Freude am Singen nahezubringen. Sie sollen das besondere Erlebnis des gemeinsamen Singens und des Musizierens mit erfahrenen Musikern erleben, für die die künstlerische Arbeit mit Kindern und die musikalische Vermittlung ein großes Anliegen ist – und eine spezielle Herausforderung darstellt.

Der Stadtchor Weißwasser hat extra für dieses Ereignis seinen Stadtkinderchor mobilisiert. Lars Deke, künstlerischer Leiter des Stadtchores, probt mit den Sängern des Chores und mit weiteren Kindern aus der Stadt extra für dieses Projektkonzert. Unterstützt werden die Weißwasseraner Kinder dabei von Kinderchören aus Hoyerswerda. „Dadurch bekommen die Kinder das Erlebnis in einem großen Chor zu singen und werden für weitere Projekte motiviert“ so Deke. „Wir hoffen, dass durch dieses Projekt noch mehr Kinder zum Stadtkinderchor finden“, ergänzt Vereinsvorsitzende Kerstin Jebas. Es würde der Stadt Weißwasser gut zu Gesicht stehen, wenn ihr Stadtkinderchor weiter wachsen würde. Proben sind montags 17.30 Uhr im SpinnNetz Weißwasser.

Für die EuropaChorAkademie ist es das erste Konzert in Weißwasser. Die Sänger des Stadtkinderchores unternehmen dabei eine ganz neue Reise in die Welt der Musik. Sie erfahren eine direkte Begegnung mit professionellen Musikerinnen und Musikern, stehen mit ihnen auf einer Bühne und gestalten ein gemeinsames Konzert.

Der Stadtkinderchor war erst im März diesen Jahres gegründet worden. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche von der 2. bis zur 12. Klasse. (SZ)

Konzert der EuropaChorAkademie mit dem Stadtkinderchor Weißwasser: 21. Oktober, 18 Uhr, Telux, Weißwasser. Karten sind an der Abendkasse erhältlich

