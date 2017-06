Stadtgut schließt Tor zum Tierheim Von 10 Uhr bis zur Dämmerung ist das Areal in Görlitz nur noch zu Fuß erreichbar. Beide Seiten sehen die Schuld beim anderen.

Tierheim-Chef Peter Vater. © Constanze Junghanß



Seit Montag ist endgültig Schluss mit lustig. „Wir haben das Tor vor der Tierheim-Zufahrt geschlossen“, sagt Frank Richter, Geschäftsführer des Stadtgutes. Von 10 Uhr morgens bis zur Dämmerung will er die Fläche, über die die Zufahrt verläuft, als Auslauf für Bruderhähne nutzen, also männliche Jungtiere. „Die Tierheim-Mitarbeiter können trotzdem rein, aber nur noch zu Fuß“, sagt Richter. Sie müssen dann eben durch die Fläche mit den Hähnen laufen. Für Besucher gibt es außen eine Klingel. „Nach 14 Jahren ergebnisloser Gespräche und Verhandlungen sehen wir uns dazu gedrängt, die zum Betrieb gehörenden Flächen voll auszunutzen“, so Richter.

Mit anderen Worten: Seit 2003 habe er versucht, eine Lösung für das Tierheim zu finden. Die Lösung heißt Umsiedeln, denn da, wo das Tierheim jetzt steht, ist es als Inselgrundstück nach allen Seiten von Stadtgutflächen umschlossen, die der Öko-Betrieb auch selbst nutzen will. „Wir haben dem Tierheim 2003 oder 2004 sogar eine Fläche zum Tausch angeboten“, sagt Richter. Das Ersatzareal liegt hinter Weinhübel, beim Schützenverein hinter der Bahnlinie. Da das Tierheim nicht darauf eingegangen sei, habe das Stadtgut die Fläche später verkauft. Heute befindet sich dort der Hundesportplatz. Richter ist sauer auf das Tierheim: „Der Tierschutzverein ist bisher auf keines unserer Angebote eingegangen.“

Tierheim-Chef Peter Vater schildert die Geschichte völlig anders. „Herr Richter hat uns nie ein Ersatzgrundstück angeboten“, sagt Vater. Im Übrigen glaube er nicht, dass das Stadtgut seine Zufahrt jemals als Auslauf für die Hähne nutzen wird: „Das Stadtgut muss für die ökologische Hühnerhaltung eine bestimmte Größe an Flächen vorweisen, nur darum geht es.“ In Wirklichkeit stehe ein Zaun zwischen der Zufahrt und der Hühnerfarm: „Diesen Zaun wird das Stadtgut nicht öffnen.“ Außerdem habe er selbst dem Stadtgut einen kleinen Flächentausch angeboten, so Vater: „Wir hätten den hinteren Teil unseres Grundstücks abgetreten und dafür die Zufahrt am vorderen Teil genommen.“ Richter sei aber auf diesen Vorschlag nicht eingegangen.

Stimmt nicht, behauptet Richter. Dieser Vorschlag sei über Monate ausführlich diskutiert worden, aber nicht mit Vater, sondern mit der Stadt. „An substanziellen Gesprächen hat sich Herr Vater ja nie beteiligt“, sagt Richter. Vater gehe auch nicht ans Telefon, wenn er die Nummer des Stadtgutes sehe: „Wir kommunizieren nur noch via Einschreiben mit dem Tierheim.“ Vater weist den Vorwurf entschieden zurück: „Ich bin jederzeit bereit für Gespräche, aber vom Stadtgut kam nie etwas.“

Bürgermeister Michael Wieler bestätigt, dass es Gespräche gab, sowohl bezüglich eines Grundstückstausches als auch über die von Vater vorgeschlagene Variante, dass das Tierheim seine Zufahrt erhält und dafür seinen hinteren Grundstücksteil abgibt. „All diese Varianten haben sich aber zerschlagen“, so Wieler. Er spricht von insgesamt 17 Varianten, wohin das Tierheim hätte ziehen können. Richter bestätigt die Zahl: „Der Umzug zur Zufahrt war eine dieser 17.“ Laut Wieler sei das Finden eines Ersatzgrundstückes aber gar kein Problem: „Das Problem sind die Umzugskosten.“ Die lagen bei allen Varianten bei etwa zwei Millionen Euro. Das Stadtgut beteiligt sich nicht, das Tierheim hat kein Geld „und für uns als Stadt ist es wirtschaftlich auch nicht machbar.“ Trotzdem hält er das nach wie vor für die einzig sinnvolle Lösung.

So sinnvoll, dass er auch einen Beschluss des Verwaltungsausschusses vom Mai 2012 nicht rückgängig machen will. Damals war dem Stadtgut die Straße „Am Loenschen Gut“ verkauft worden. Im Beschluss hieß es, dass das Stadtgut das Tierheim „zeitnah umsiedeln“ will. Sollte das binnen fünf Jahren nicht erfolgen, kauft die Stadt die Straße zum gleichen Preis zurück. Die fünf Jahre sind um. Wieler will die Straße trotzdem nicht zurückkaufen: „Wir sind nach wie vor an einer Lösung interessiert, also einem Umzug.“ Darüber habe er neulich auch mit Richter gesprochen. Eine Verlängerung der Fünf-Jahres-Frist wäre beiden Seiten recht. Wieler muss das aber zunächst in den Verwaltungsausschuss bringen, wo der Verkauf 2012 beschlossen wurde. „Am Gesamtproblem ändert das aber gar nichts“, sagt Wieler. Die Zufahrt, die das Stadtgut am Montag geschlossen hat, wurde nicht 2012 verkauft. Sie gehört dem Stadtgut schon immer.

