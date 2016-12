Stadtgeschichte unterm Baum Mit dem neuen Band zur Radeberger Historie ist aber nicht nur ein spannendes Weihnachtsgeschenk gelungen.

Bertram Greve (l.) und Professor Dr. Peter Schmutzler (r.) vom Autorenteam des neuen Heftes der „Radeberger Blätter zur Stadtgeschichte“. © Bernd Goldammer

Geschichten gehören ja bekanntlich zu Weihnachten. Warum nicht auch mal Geschichte? Als spannendes Weihnachtsgeschenk nämlich. In Radeberg ist das möglich: Denn auch in diesem Jahr hat die Arbeitsgruppe Stadtgeschichte wieder einen Band der „Radeberger Blätter zur Stadtgeschichte“ vorgelegt, mittlerweile die Nummer 14 einer wirklich imposanten Reihe.

Und wieder haben die Aktiven Spannendes aus dem Vergessen ins Licht zurückgeholt. Den wahrscheinlich ersten kompletten Blick auf die Radeberger Zeitungsgeschichte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel. Was ja auch gut passt, immerhin ist mit der sogenannten Verleger-Villa am Eingang zur Hauptstraße gerade jetzt ein wirkliches Kleinod frisch saniert ins Stadtbild zurückgekehrt. Hier hatte die bekannte Radeberger Verlegerfamilie Hordler ihr Domizil.

Seife aus Radeberg? Ja, auch die gab es. Und auch darüber ist eine Menge Interessantes zu lesen. Wie auch der nächste Teil aus der umfangreichen Geschichte der Radeberger Bauerei und der Bierstadt Radeberg insgesamt. Mit Ludger Hiller hat dabei DER Experte fürs Thema bisher unbekannte Details und auch augenzwinkernd erzählte Episoden zu Papier gebracht.

Nachdruck eines Stadtplans

Mit dem aktuellen Heft ist den Machern in jedem Fall ein wunderbarer, nächster Mosaikstein gelungen, der das Bild der Industriestadt Radeberg rundet. Und auch das passt bestens in die aktuelle Zeit. Immerhin gehört Radeberg aktuell zu den Städten im Osten der Republik mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Und das hat natürlich mit den aktuellen Erfolgen der hier ansässigen Betriebe zu tun – aber die können eben auch auf einer sehr erfolgreichen Industrie-Geschichte aufbauen. Auch das zeigt dieses Heft sehr deutlich.

Und ein wunderbares „Spiel“ für den Weihnachtsabend ganz in Familie bietet die aktuelle Ausgabe außerdem. Denn zum Heft gehört ein Nachdruck eines historischen Stadtplans von Radeberg aus dem März 1905. Warum also nicht mal gemeinsam suchen, was sich in den vergangenen 111 Jahren so alles verändert hat?

Zu bekommen gibt es die Nummer 14 der Radeberger Hefte zur Stadtgeschichte für sechs Euro unter anderem im Bürgerbüro im Rathaus, auf Schloss Klippenstein und in der Likörfabrik an der Hauptstraße.

