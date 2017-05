Stadtgeschichte bei den Samenkörnern

© andré schulze

Am Dienstag wurde in der Nieskyer Kita Samenkorn fröhlich gefeiert. Leiterin Conny Ernst erklärt: „Es ist das Samenkornfest, unsere jährliche Feier zur Namensgebung. Das steht jedes Mal unter einem anderen Motto.“ In diesem Jahr hieß das Thema passend zum Jubiläum von Niesky „275 Jahre – unsere schöne Stadt“. An vielen Ständen entdeckten Eltern und Kinder, was Niesky zu bieten hat. Unternehmen sind zu dem Samenkornfest genauso eingeladen gewesen wie Vereine oder Einrichtungen der Stadt. Der Hockeyclub Niesky bot beispielsweise ein Schnuppertraining an. An anderen Ständen konnten Eltern und Kinder gemeinsam weben oder Holzrahmen basteln. Am Lagerfeuer gab es zudem eine sehr leckere „Nieskyer-Sterne-Suppe“. (as)Foto: André Schulze

